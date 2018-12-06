Прощай, коробка, прощай, леопард. Здравствуй, театр и музей! Во Владивостоке на улице Аксаковской чуть выше фуникулера – там, где традиционно располагалась видовая площадка, появилось ограждение и начались строительные работы. Здесь на федеральные средства возводят огромный музейно-театральный культурный комплекс.

На Аксаковской, как уже сообщал «В» ранее, будут построены концертный зал, музей (в нем будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковки) и здание высшей школы музыкального и театрального искусства.

– Площадь этого участка примерно 3,5 гектара. Вторая площадка находится на острове Русском, она больше – примерно 14 гектаров. Здесь предполагается строительство жилья для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, хореографической, музыкальной и средней общеобразовательной школы и интернатов для размещения детей, которые будут обучаться музыке и балету, – сказал еще по весне руководитель филиала дирекции строительства фонда «Национальное культурное наследие» Александр Беспалов (фонд выступает инвестором проекта).

Корпуса бывшего Дальневосточного политехнического института будут снесены, собственно, уже идет демонтаж бетонно-кирпичных коробок. В небытие уйдет и изображение леопарда, которое сделал в августе 2017 года художник Sonny из ЮАР на той стене корпуса, что обращена к Золотому мосту. Проект был воплощен совместно с нацпарком «Земля леопарда», правда, как отмечали горожане, на стене появился не дальневосточный, а просто леопард (дальневосточный художнику из ЮАР так и не попался на глаза во время его пребывания в нацпарке, Sonny сам сетовал по этому поводу в интервью порталу Vl.ru). Конечно, о потере красивой картинки, объекта уличного искусства можно сожалеть, но не в сопоставлении с тем, что в итоге появится на Аксаковской. Кроме того, художники-граффити и сами часто говорят о том, что не создают свои произведения на века. Contemporary art – актуальное искусство так и называется потому, что создается и живет сегодня и сейчас.

Работы по созданию музейно-театрального центра на Аксаковской планируется завершить в течение двух лет. На это из федерального бюджета и различных культурных фондов выделяется 30 млрд рублей.

Автор: Отдел новостей «В»