Приговорили к сносу Во Владивостоке продолжается ликвидация незаконно построенных объектов: киосков, павильонов и даже многоэтажных торговых центров.

Напомним: «В» сообщал о ликвидации пятиэтажного торгового дома «Георгиевский» на улице Сабанеева, а также продовольственного рынка на улице Магнитогорской, приговоренных к сносу решением суда. Их владельцы подавали апелляцию, но протесты были отклонены. На прошлой неделе начался снос еще одной незаконной постройки – автомойки, расположенной на территории Ленинского района на улице Высоковольтной, 15. Причем это не просто небольшой ангар, а двухэтажное строение с подвалом из сэндвич-панелей, незаконно занимающее земельный участок площадью 600 кв. метров.

Решение о сносе самостийной автомойки было принято Ленинским районным судом Владивостока еще в январе 2017 года. В июле того же года было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, но только сейчас, почти год спустя, судебные приставы приступили к его исполнению. Истцом по данному гражданскому делу о признании данного объекта самовольной постройкой выступила администрация Владивостока. Суд обязал владельца автомойки демонтировать объект незавершенного строительства в течение двух месяцев за свой счет. Решение суда ответчик проигнорировал.

Более того, в минувшую пятницу, когда судебные приставы в присутствии представителей администрации города и подрядной организации попытались приступить к сносу здания, восемь крепких мужчин не подпустили их к приговоренному объекту, перекрыв подходы автомобилями. А гражданин, представившийся хозяином автомойки, видимо, пытаясь взять приставов на испуг, кричал, чтобы те уносили ноги от его собственности. Скандальная атмосфера вокруг незаконной постройки быстро накалялась.

Неизвестно, как долго продолжалось бы это противостояние и чем бы оно закончилось, если бы сотрудник администрации не позвонил сначала в городское, затем в краевое управление МВД: мол, правоохранительные органы, примите меры, какие-то неизвестные граждане мешают исполнить судебное решение. И полицейские, несколько человек из городского управления, действительно прибыли. Приехал даже какой-то ответственный чин из УМВД по Приморскому краю. Он повертел в руках решение суда и постановление о возбуждении исполнительного производства и пообещал разобраться, кто здесь прав, а кто нет. Хотя в этом не было необходимости: суд давно все решил.

Далее произошло неожиданное: «хозяин автомойки» выхватил документы и пытался убежать. Но недалеко, один из полисменов его догнал, о чем-то с ним переговорил, после чего беглец расписался в акте о начале исполнительного производства и пообещал добровольно снять ворота и окна в течение двух дней. Приставы пошли на уступки, но свое обещание мужчина не выполнил. И два дня назад история со штурмом автомойки повторилась. Участниками событий были те же «добрые молодцы», защищавшие объект, приехал и «хозяин автомойки», только не было участкового уполномоченного, которого представитель администрации города вызвал по телефону для силовой поддержки. Полисмен так и не прибыл, сославшись на срочные мероприятия на участке.

Между тем есть сведения, что истинный хозяин незаконной постройки – сотрудник одного из отделов городской полиции, хотя земельный участок оформлен на его супругу. И страж порядка пытается всячески противодействовать исполнению судебного решения. Но, как заявил представитель истца, приговор суда по сносу окончательный и обжалованию не подлежит. Необходимо добавить, что в 2017 году на улице Высоковольтной, 15 уже демонтировали незаконный ларек, принадлежащий этому же владельцу. А годом ранее он добровольно убрал еще один киоск, поставленный по этому же адресу, не дожидаясь принудительного вывоза по решению суда.

Автор: Сергей КОЖИН