С гирляндой границу пройдешь. С фейерверком и хлопушкой – нет Световые бытовые гирлянды, в том числе елочные, для личного пользования ввезти в нашу страну может любой гражданин, причем без предоставления в таможню каких-либо документов. А вот пиротехнику – фейерверки, петарды и хлопушки, взрывать которые многие считают обязательной традицией празднования Нового года, перевозить через границу могут только юридические лица при предоставлении соответствующих документов.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, пиротехнические изделия не относятся к товарам для личного пользования. Их нельзя ввозить, а также пересылать в Россию в международных почтовых отправлениях.

Пиротехнические изделия включены в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. При их ввозе участник внешнеэкономической деятельности должен представить в таможенные органы лицензию, выданную Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, и документ, подтверждающий соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Автор: Отдел новостей «В»