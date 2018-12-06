Зимы не избежать Дождь и почти что октябрьское потепление в понедельник, увы, не означают, что в этом году зиму удалось отменить.

Как сообщил портал «Примпогода», уже к концу недели Владивосток и Приморье в полной мере почувствуют дыхание зимы. На край распространится гребень континентального антициклона: в ночные часы –13–20°, днем –4–11°, на севере до –17°. В конце рабочей недели над акваторией Японского моря будет смещаться очередной циклон, который значительных ухудшений в Приморье не вызовет, лишь на юге местами может пройти небольшой снег. Однако вслед за ним вторгнется дополнительная порция холода, морозы усилятся. Установится по-настоящему зимняя погода. Сильный северный ветер добавит ощущение холода.

Кстати, плюс 10 в начале декабря и аномальные потепления – не такая уж и редкость в нашем городе. Достаточно вспомнить, например, что в прошлом году осенью в Ботаническом саду расцвела сирень, перепутавшая потепление с приходом весны, а в начале нулевых в ноябре цвели яблони и вишни на солнечных склонах и набухли почки на деревьях. Такой вот климат.

Автор: Отдел новостей «В»