Незаконные прилавки убирают с городских улиц Сразу девять протоколов об административных правонарушениях составили сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района на незаконных торговцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тех, кто вел торговлю, привлекли к ответственности сразу по двум статьям – за незаконную деятельность и размещение торговых объектов без разрешений.

В административной комиссии района уточнили, что на этой неделе к ответственности привлечены недобросовестные предприниматели, которые торговали овощами, фруктами и выпечкой на Адм. Фокина, 15, Острякова, 7, Океанском проспекте, 75 и 111.

«Всем правонарушителям выписаны штрафы за незаконную торговлю и размещение нестационарных торговых объектов – лотков, палаток и т.д.», – добавили в комиссии.

Отметим, что регулярно во всех районах Владивостока проводятся рейды по выявлению и привлечению к ответственности правонарушителей. Вместе с сотрудниками администрации города в проверки отправляются и сотрудники полиции, которые в рамках своих полномочий также привлекают к ответственности недобросовестных предпринимателей.

Автор: Отдел новостей «В»