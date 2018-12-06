За дружбу – премию Приморский краевой драматический театр молодежи стал обладателем престижной премии «Даты», которая вручается за наиболее яркие проекты, приуроченные к значимым датам в истории русского искусства.

В 2018 году такими датами организаторы премии признали юбилеи Ивана Тургенева и Максима Горького. И наш театр получил «Даты» за возможность показать зрителю спектакль корейской труппы «Мулькель» – они поставили к 150-летию Максима Горького пьесу «На дне».

«В» писал об этом событии в августе нынешнего года. Театр «Мулькель» прочитал Горького по-своему, создав спектакль, где пластика, танец и свет играли едва ли не большую роль, чем слово. Зрители Владивостока приняли корейскую постановку на ура – в СМИ были восторженные отзывы.

За прекрасный пример творческого содружества, развитие театральных связей в итоге и получил премию театр молодежи. Она была вручена руководству театра в Санкт-Петербурге. Кстати, почти вся труппа театра сейчас находится в Москве на фестивале «Золотой Витязь», где на сцене театра Армена Джигарханяна покажет выбранный отборщиками «Золотого Витязя» спектакль «Завтра была война».

Автор: Отдел новостей «В»