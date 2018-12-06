Владивосток ожидает театральный фестиваль. Международный В столице Приморья появится международный театральный фестиваль, и организован он будет совместно с Театром Наций, который возглавляет Евгений Миронов.

О том, что решение о проведении фестиваля уже принято, рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко во время встречи с творческой общественностью региона.

На встрече также присутствовал и сам Евгений Миронов. Он подробно рассказал о своих профессиональных буднях и о планах на будущее. Так, в следующем году на российских экранах выйдут два фильма с его участием. Помимо сьемок в кино актер играет в театре.

Народный артист России сообщил о проектах в сфере искусства, один из которых будет реализован во Владивостоке, – Международный тихоокеанский театральный фестиваль.

Его проведение запланировано на сентябрь 2020 года. Он призван объединить лучшие театры Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, познакомить зрителя с их лучшими постановками, обсудить развитие сферы и укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц региона.

Автор: Отдел новостей «В»