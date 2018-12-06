Аутсайдеры определили худшего Уже в третьем матче подряд владивостокский «Адмирал» первым забивает гол. Но не всегда удачное начало приводит к победному результату. Так случилось и в выездном поединке 3 декабря с новосибирской «Сибирью».

Интересный факт: главным тренером сибиряков является Александр Андриевский, до этого полтора года служивший наставником «Адмирала». Уж он-то лучше других знает все сильные и слабые стороны нашей команды.

Сейчас эти два клуба находятся в самом конце турнирной таблицы чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Получается, что отношения выясняли два аутсайдера. В этом очном противостоянии победу одержали хозяева.

На старте первого периода «Адмирал» использовал удаление в составе хозяев. Лишнего игрока разыграла наша первая тройка нападения. Александр Угольников бросил шайбу в сторону ворот, а на добивании отличились братья Стрельцовы: Александр замкнул передачу Василия – 0:1.

Через минуту уже «Адмирал» остался в меньшинстве, однако справился с яростными атаками сибиряков. Но стоило дальневосточникам уравнять составы, как они тут же расслабились и поплатились за это – 1:1. Под занавес первого периода наши земляки пропустили еще одну шайбу при игре в меньшинстве – 2:1.

В самом начале второго периода «моряки» пропустили третью шайбу в свои ворота – 3:1. Тут же тренерский штаб заменил вратаря Никиту Серебрякова на голкипера Антона Красоткина. Замена помогла – больше голов в наших воротах не было. Но и приморцы более ничего не забили, хотя чаще владели инициативой и территориальным преимуществом.

В итоге поражение от равной по силе команды, которое на расклад в нижней части турнирной таблицы никак не повлияло.

Следующий поединок состоится 8 декабря на домашней арене. В гости к «Адмиралу» приезжает «Барыс» из Астаны. Это серьезный соперник – на сегодня он занимает пятое место в турнирной таблице. Хотя в прошлых сезонах в лидерах не ходил.

Автор: Николай КУТЕНКИХ