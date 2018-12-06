«Соколы России» в небе над Приморьем Завтра, 7 декабря, в небе над аэродромом «Центральная Угловая» с показательными воздушными номерами выступит прославленная пилотажная группа «Соколы России».

Демонстрационные полеты под Владивостоком пройдут в честь 100-летия 22-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. «Соколы России» прилетели в Приморье по заданию командования ВВС страны из Липецкого авиацентра высшей подготовки летного состава. Кстати, приморские пилоты-истребители именно в Липецке переучивались на управление самолетами Су-35С.

В своей программе на тяжелых маневренных истребителях Су-35С «Соколы России» покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Полеты пройдут на ограниченном пространстве и малой высоте до 200 метров, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет оценить маневренные возможности истребителей и мастерство летчиков.

Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа лучшие российские асы покажут комплекс фигур: петлю Нестерова, бочку, колокол, ракушку, вираж и роспуск на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавляет пилотажную группу заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Кстати, в составе «Соколов России» летают только летчики-снайперы – высший уровень оценки мастерства военных пилотов.

Ранее группа демонстрировала свое умение во Франции, Норвегии, Казахстане, Киргизии и Белоруссии. На Дальнем Востоке в последний раз с показательными выступлениями она была в 2015 году в Хабаровске.

Автор: Николай КУТЕНКИХ