Аэропорту Владивостока присвоено имя Владимира Арсеньева Имя известного путешественника, ученого, писателя Владимира Арсеньева теперь официально носит Международный аэропорт Владивосток.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, таковы итоги федерального проекта «Великие имена России», который завершил свою работу. За Владимира Арсеньева проголосовали почти 10 тысяч человек, это 38 % всех респондентов региона.

32 % опрошенных (8203 человека) посчитали, что воздушная гавань приморской столицы достойна имени генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского, 13 % (3415 человек) – адмирала Геннадия Невельского. Еще 15 % (3856 человек) голосовали за первую женщину – капитана дальнего плавания Анну Щетинину.

«Сразу спешим успокоить тех, кто считал, что аэропорт полностью поменяет название, он как был Международным аэропортом Владивосток, так им и останется, – сообщила руководитель пресс-службы владивостокского аэропорта Ирина Присяжнюк. – К названию лишь добавится окончание: имени Владимира Арсеньева. Так что никаких проблем у наших пассажиров, в том числе иностранных, не возникнет».

Как уже писал «В», конкурс «Великие имена России» проходил на протяжении двух месяцев. Его организаторами выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Гражданам предлагалось выбрать имена более чем 40 аэропортам страны. По большинству из них итоги уже подведены. Так, имя Николая Муравьева-Амурского присвоено аэропорту Благовещенска, Владимира Высоцкого – воздушной гавани Магадана, Витуса Беринга – Петропавловска-Камчатского, Антона Чехова – Южно-Сахалинска.

Аэропорт Хабаровска теперь носит имя Геннадия Невельского.

Автор: Отдел новостей «В»