Cпасатели вооружились квадроциклами и дронами И уговаривали рыбаков не выходить на тонкий лед

В морской акватории Владивостока в бухте Новик прошел совместный рейд инспекторов ГИМС, сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и краевой службы спасения, направленный на предупреждение происшествий на льду.

Несмотря на большую угрозу провала под лед, рыбаки продолжают ради любимого увлечения рисковать жизнью. Как сообщили в пресс-службе Главного управления, ледовое поле еще не сформировалось, а значит, лед непрочен. Нагреваясь днем, он становится пористым, слабым и не способен выдерживать большую нагрузку. Меж тем в утренние часы на льду в бухте Новик острова Русского участники рейда насчитали более 30 человек.

Спасатели попросили рыбаков покинуть лед и провели с ними инструктаж, призвали не рисковать жизнями и не заставлять волноваться своих близких. Примечательно, что лед буквально проваливался под ногами. Стоит отметить, что старания специалистов «чрезвычайного» ведомства не прошли даром. Любители порыбачить покинули ледовое поле, спустя некоторое время на льду не осталось ни одного человека.

Еще одним этапом рейда стала тренировка, во время которой его участники отработали методы спасения рыбака на льду. В роли статиста выступил профессиональный спасатель.

По легенде он отправился на рыбалку, оказавшись на тонком льду, стал тонуть. Дежурившие в бухте спасатели оперативно отреагировали и направились к тонущему человеку. При помощи выкидного спасательного устройства тонущий был успешно вытянут из воды и доставлен на берег.

Кстати, в ходе рейда спасатели испытали возможности новой техники – провели мониторинг ледовой обстановки при помощи квадроциклов и беспилотников. Квадроциклы максимально увеличили мобильность спасателей, позволяя оперативно перемещаться вдоль берега по пересеченной местности, а беспилотные летательные аппараты позволили изучить обстановку в труднодоступных ближайших бухтах без задействования катера на воздушной подушке.

«На сегодня в водных акваториях Приморского края идет процесс формирования льда. Кроме того, проходит всероссийская акция «Безопасный лед», в рамках которой инспектора ГИМС проводят уроки безопасности в школах. Ведь именно дети ввиду своей непоседливости и озорства попадают в группу риска. Также ежедневно проводим оповещение рыбаков, космический мониторинг ледовой обстановки. Если видим, что где-то идет процесс становления льда, то выясняем толщину льда и отслеживаем нахождение в данном месте рыбаков-любителей, чтобы взять ситуацию под контроль и понимать, где и сколько человек находится на льду. Такие меры позволяют нашим силам и подразделениям оперативно реагировать в случае какого-либо происшествия. Многие граждане считают, что трагедия произойдет с кем угодно, но только не с ними и, несмотря на все наши предупреждения, продолжают выходить на лед.

Отдельным поводом для беспокойства у нас является выезд автомобилей на лед. Несмотря на все усилия, происшествия на льду случаются, и мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы предупредить их», – пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Он также напомнил об ответственности. Согласно действующему законодательству при становлении и сходе льда за выход на ледовое поле граждан предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей; за выезд автомобилей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей на физических лиц; для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 20000 рублей.

Автор: Евгений СИДОРОВ