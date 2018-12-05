Кокедама в подарок себе и близким У любителей суккулентов появилось новое увлечение – кокедама. Это не новый вид или сорт цветов, а иной подход к их посадке и декорированию. Растения высаживаются не в кашпо, а в похожий на клубок шар из особого по составу грунта. Шары могут подвешиваться, образуя своеобразные аэросады, или просто устанавливаться в какую‑нибудь емкость.

С кокедамой наши цветоводы только начали знакомиться. Законодательницей моды во Владивостоке стала Анастасия Стаценко, которая первой в городе представила пришедшее к нам из Японии направление комнатного цветоводства на выставках, стала проводить мастер‑классы по его освоению.

– На сегодняшний день это одно из самых экологичных видов выращивания растений, поскольку позволяет обойтись без горшка, мешающего дышать корням, – рассказывает Анастасия. – Пластик полностью исключается, что с точки зрения экологии тоже очень важно. Для суккулентов создаются условия, максимально приближенные к естественным. Пришлось, конечно, адаптировать разработанную соседями технологию применительно к нашим условиям, к тому, что можно купить в магазинах или выписать через интернет‑магазины. Кстати, хотя кокедама переводится как «шар из мха», подготовленному для посадки грунту можно придавать и другие формы. Но это уже сложнее, нужно набить руку и хорошо освоить новые навыки.

Под руководством Анастасии в ее студии «Green Mosaic» пытаемся сделать первые свои кокедамы. Берем небольшие растения эхеверии и хавортии, тщательно очищаем их корешки от субстрата, в который они были посажены в питомнике для транспортировки и продажи (в нем в любом случае нельзя оставлять растение). Корни при пересадке должны оставаться сухими. Если хавортия еще может мириться с влажным грунтом, то для эхиверии это смерти подобно.

– Готовый грунт для суккулентов слишком питательный, растения в нем будут некрасиво вытягиваться. Поэтому давайте добавим в него сухой мох сфагнум и вермикулит. Увлажняем его дозированно с помощью пульверизатора под высоким давлением. Руками формируем шарик и разламываем его на две половинки, внутрь вкладываем корни растения и снова соединяем, – дает подробные объяснения Анастасия. – Потом обкладываем шарик мхом сфагнум и начинаем наматывать, как на клубок, пеньковый нетолстый шпагат. Не надо стараться это сделать слишком туго, и без того получаем довольно прочный каркас. Следующий этап – укладка второго слоя мха. Выполняем работу особенно аккуратно, поскольку это уже ради красоты.

Казалось бы, все просто. Но когда берешься за дело сам, понимаешь, сколько тонкостей надо учесть. Анастасия Стаценко не делает секрета из того, как получить оригинальную кокедаму, охотно делится своим опытом.

Тем, кто предпочитает на Новый год дарить оригинальные подарки, да еще сделанные собственными руками, она советует обратить внимание на кокедаму.

– Оригинальнее не бывает! – говорит собеседница. – Уверена, что тот, кому вы преподнесете такой презент, будет счастлив. Тем более что это не на один день. Подаренный вами живой цветок будет еще долго напоминать о встрече 2019 года.

Автор: Надежда БРАЖИНА