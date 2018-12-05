И службу знают, и хороши как на подбор Праздник для всех любителей животных состоялся 1 декабря в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС. Приморский краевой клуб служебного собаководства завершил юбилейный, 50-й кинологический сезон Дальневосточным турниром чемпионов и Рождественским шоу. Более 150 пород собак, судьи со всего мира и тысячи восторженных зрителей…

Собаки – большие и маленькие, грозные и забавные – соревновались, кто наиболее соответствует стандарту своей породы как внешне, так и по темпераменту, чтобы встретиться в финале Best in show и определить самое красивое животное выставки. Владельцы рабочих псов показали их мастерство и умения в послушании и прикладных науках: задержании нарушителя, помощи в перевозке грузов и т.д.

Вход на выставку был традиционно бесплатным, что особенно радовало детей, которые могли без опаски гладить дружелюбных Хатико и Мухтаров, Джульбарсов и Лесси. И мечтать о собственном преданном друге…

Автор: Александр РАДАШЕВСКИЙ