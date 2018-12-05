Спасти лигра Редкому животному, волею судеб попавшему в Приморье, здесь явно не климат. Во всех смыслах

Люди издавна используют диких зверей для рекламы придорожного общепита. Посадят на цепь или в клетку медведя, волка, лисицу, а то и оленя или иную лесную живность – вот вам и заманиха для посетителей, получающих экзотическую забаву в качестве десерта. Хозяину заведения от этого, понятно, прибыль. А для несчастного животного такая неволя – верная погибель. Потому как условия его содержания за решеткой, как правило, самые дикие: теснота, холод, грязь и кормят чем попало.

Историю лигра, обитающего в клетке рядом с кафе «Дикая орхидея» на гострассе Владивосток – Находка недалеко от развилки на Большой Камень «В» рассказали зоозащитники из Находки.

Что за чудо такое?

Для тех, кто не в курсе, небольшая справка. Лигр (англ. ligr от lion – «лев» и tiger – «тигр») – это гибрид от связи льва и тигрицы. Обе большие кошки относятся к одному и тому же биологическому роду пантер, но к разным видам. Лигр – крупнейший представитель семейства кошачьих, существующий в настоящее время. Внешне он заметно отличается от своего собрата тигрольва (это потомок тигра и львицы). Эти животные не встречаются в природе, потому что в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов на интимное рандеву.

Спаривание родителей лигра происходит, когда лев долгое время живет с тигрицей в одном вольере или клетке, поэтому в мире насчитывается не более двух десятков таких особей. Например, в цирке или зоопарке. Но потомство дают лишь 1-2 % пар.

В России одна лигрица содержится в Липецком зоопарке, еще одна, по кличке Зита, в Новосибирском. Лигрица по кличке Маруся содержится в Сочи в мини-зоопарке при санатории «Октябрьский». Лигров можно также увидеть в шоу Большого Московского государственного цирка.

У лигра из Большого Камня нет клички, зато он увековечен в Википедии.

Полиции зоозащитников не понять?

По словам Елены Чугуновой, зоозащитницы из находкинского фонда «Пес и кот», о существовании лигра общественность края узнала два года назад зимой, когда кафе, где он был «прописан», закрыли. Тревогу забили жители Фокино и Большого Камня, посещавшие это заведение и знавшие, что на его территории в клетках содержатся медведь, несколько копытных и лигр. Они позвонили в фонд «Пес и кот».

– Когда мы приехали, кафе действительно не работало, за животными никто не ухаживал. Фактически они были брошены на произвол судьбы. Охраны тоже не было. По слухам, хозяина кафе посадили. Проезжавшие мимо люди перелазили через забор и подкармливали бедолаг кто чем мог, лишь бы они не погибли от голода. Мальчишки тоже туда лазили. Им ничего не стоило открыть клетку и выпустить хищников. Страшно представить, что могло бы тогда произойти. Дикие голодные животные запросто могли разорвать детей, – рассказала «В» Елена Чугунова. – Когда я увидела, как животные лежат на застывшей куче испражнений и мочи, мне стало дурно. Беспомощный лигр лежал на глыбе желтого льда и смотрел на меня голодными глазами. У него на лапе была большая рана. Клетка у него очень маленькая, три шага вперед, три назад.

Убедившись, что информация сердобольных граждан подтвердилась, Елена обратилась с заявлением в отделение полиции Большого Камня, потребовав обеспечить безопасность людей и прекратить издевательство над животными. Но, по словам активистки, правоохранители ее не поняли.

– А вам это зачем? – удивился дежурный, отказавшись принимать заявление. И смилостивился, лишь когда Чугунова пригрозила, что обратится в прокуратуру.

По документам – порядок. А по совести?

Зоозащитнице удалось встретиться с супругой владельца кафе. Узнав, что вокруг их зоопарка поднимается шум, и поняв, что добром это не кончится, она предъявила какие-то документы, якобы подтверждающие законность приобретения животных. Но с какой целью их купили и почему они содержатся в жутких условиях, женщина объяснить не смогла.

После этой встречи Чугунова позвонила в Приморский сафари-парк, но там принять лигра отказались: нет вольера, чтобы создать ему условия для нормального существования. В природоохранных организациях во Владивостоке, куда Елена обращалась по телефону, ее внимательно выслушивали и обещали перезвонить. Но не перезванивали. В одной такой организации ей все-таки ответили, но надежды этот ответ не дал:

– Мы проверили документы, животные приобретены законно. И у них все в норме…

Как стало известно «В», придорожное кафе сейчас работает, а лигр и другие дикие животные по-прежнему содержатся в своих ужасных клетках. Продать редкую кошку для размещения ее в более комфортных условиях нынешний хозяин кафе отказался, но пообещал максимально расширить вольер и улучшить условия обитания лигра. Свежо предание…

Господин прокурор, обратите внимание!

По словам зоозащитников, факты содержания диких животных в неволе ради получения дохода неединичны. Зоопарки и цирки не в счет, хотя к ним тоже есть вопросы, особенно к передвижным зверинцам. Чтобы защитить братьев наших меньших, к нерадивым владельцам самостийных зоопарков или бродячих цирков нужно применять закон о защите животных от жестокого обращения.

Мало кто знает, что по действующему законодательству человек и животное, содержащееся в неволе, связаны имущественными отношениями, в которых в качестве имущества выступает питомец. И в случае ненадлежащего содержания животного его можно изъять. В Приморье уже был случай, когда у хозяев придорожного кафе полицейские забрали медвежонка, содержавшегося на цепи в тесной клетке. Малыша передали в Московский цирк, который в то время гастролировал во Владивостоке.

Как сказал «В» Сергей Асновин, директор зоопарка в Садгороде, здесь готовы принять лигра, предоставить ему отдельный просторный вольер и полноценное питание. Пусть редкое животное наконец поживет в нормальных условиях.

Последнее слово в этой истории все же за правоохранительными органами. Поэтому просим считать данную публикацию заявлением во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В свою очередь, редакция «В» будет следить за развитием ситуации со спасением лигра.

Автор: Сергей КОЖИН