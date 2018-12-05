Нюх не подведет: «Ищейка» возвращается В кинокомпании Star Media принято решение продолжить съемки популярного сериала «Ищейка», три сезона которого с успехом прошли на Первом канале.

Это история о следователе Александре Кушнир, которую блестяще играет Анна Банщикова. Ее героиня пользуется особой «женской логикой», которую мужчины-коллеги поначалу высмеивали, а потом были вынуждены признать, что именно она помогает раскрывать самые сложные и запутанные преступления.

Бессменный режиссер сериала Дмитрий Брусникин скоропостижно скончался минувшим летом. Работать над картиной без него не представлялось возможным. Но поклонники сериала забросали Первый канал просьбами продолжить рассказ об их любимой героине, не закрывать проект, в который столько сил и таланта вложили и сам Дмитрий Брусникин, и вся съемочная группа.

Как сообщила пресс-служба Star Media, будет снят четвертый сезон «Ищейки», а затем и пятый.

Автор: ИА «Столица»