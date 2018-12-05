Как Бондарчук Путина рассмешил Федор Бондарчук и съемочная группа комедийного сериала «Год культуры» провели презентацию своего проекта в столице. Поздравить артистов пришли их коллеги и поклонники.

Гостям представили первые серии проекта. Это история о том, как президент России отправляет нерадивого чиновника из министерства культуры практически в ссылку – в маленький уездный город на должность заведующего кафедрой одного из местных институтов. Разжалованного чиновника играет Федор Бондарчук.

Как выяснилось, Владимир Путин уже видел сериал – президенту показал его во время одного из перелетов его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

– Это было на Питерском экономическом форуме, – рассказал подробности Бондарчук. – Был заключительный концерт, Владимир Владимирович выходил из зала, мы встретились, и он сказал мне: «Кстати, видел твой сериал». Я поинтересовался: «Ну и как?» – и получил ответ: «Смеялся!»

Автор: ИА «Столица»