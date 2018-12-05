На юбилей Малинин получил… семью С большим размахом отметил свое 60-летие певец Александр Малинин. На торжество в один из самых дорогих банкетных залов Москвы собралось больше 200 гостей, среди которых были родные, друзья и коллеги популярного артиста.

– В день рождения нужно отдыхать, поэтому я не устраиваю в такие праздники концерты, – рассказал юбиляр. – Главный подарок – это то, что вся наша семья собралась вместе. Из Германии прилетела дочка Устинья, она там учится в одной из лучших гимназий Баварии. Когда окончит 12 классов, будет поступать в консерваторию. А сейчас поет в Баварском национальном молодежном академическом хоре. Я ей уже многое передал в плане профессии, но Устинье предстоит многому научиться и самой.

Для юбиляра в этот вечер пели не только его звездные коллеги, но и его дети – сын Никита и дочь Устинья.

Автор: ИА «Столица»