Татьяна Арнтгольц больше не боится неба Известная актриса призналась, что наконец-то избавилась от аэрофобии – страха перед полетами. Татьяна никогда не скрывала, что страдает этой фобией, но не предпринимала никаких шагов, чтобы избавиться от нее.

Впервые об этом актриса задумалась, когда снималась в сериале «Фурцева», где она сыграла министра культуры Екатерину Фурцеву в молодости. По сюжету ее муж-летчик (его сыграл Максим Аверин) предложил ей подняться в небо и даже «порулить» самолетом. Татьяна вспоминает, что ей пришлось сесть в самолет и полететь, но она кричала так, что съемочная группа слышала ее с земли.

– Но вот уже два года я летаю без страха! – рассказывает актриса. – Хочу сказать за это огромное спасибо Алексею Гервашу, он профессиональный пилот и психолог. Я даже могу отдыхать в самолете и ловить магию полета, восхищаться авиацией.

Автор: ИА «Столица»