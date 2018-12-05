Судьба побаловала Логинова настоящей драмой Виктор Логинов, ставший известным благодаря скетчкому «Счастливы вместе», снялся в криминальной драме «Чернов» (НТВ). Он сыграл майора полиции Чернова, который однажды получает страшное известие: в его дом ворвались бандиты, ранили жену, и она впала в кому…

– Для меня большая удача сняться в главной роли в криминальной драме, я это говорю без тени иронии, потому что такими ролями меня судьба, увы, не балует, – признался артист. – Все трюки на съемочной площадке я исполнял сам. Например, в одном эпизоде машина моего героя практически врезается в другой автомобиль. Я разогнался и потом мастерски притормозил буквально в двух миллиметрах…

По сюжету вскоре после трагедии супруга стала являться майору Чернову в видениях, помогая распутать страшное преступление.

Автор: ИА «Столица»