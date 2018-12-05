Плюс стакан молока на большой перемене Наконец появились дополнительные деньги на еду для учащейся детворы

Кормить учеников в муниципальных школах Владивостока стали сытнее и разнообразнее: с 1 декабря в меню школьных столовых появилось больше овощей и молочных продуктов. Это связано с увеличением субсидий на питание. Дополнительные средства выделены из краевого бюджета.

Задачу повысить качество питания учащихся поставил перед специалистами глава региона Олег Кожемяко, отмечает пресс-служба администрации приморской столицы. Дело в том, что еще недавно на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день, на обед – 25 рублей. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно – задача довольно сложная. Поэтому во всех школах города очень ждали увеличения продуктовых субсидий.

С 1 декабря суммы выросли вдвое. Это позволит не только сделать питание школьников более качественным, но и расширить категории учеников, которым положены бесплатные завтраки или обеды.

– На сегодняшний день бесплатные завтраки получают все школьники с 1-го по 4-й класс. Бесплатные обеды предусмотрены для особых категорий учащихся, – объясняет директор гимназии № 1 Елена Артеменко. – Теперь, когда выделяются дополнительные деньги, мы сможем кормить бесплатно и детей с ограниченными возможностями здоровья, и многих других, кто в этом нуждается. В меню столовых появится больше овощей. Кроме того, ежедневно школьникам будет предоставляться стакан молока.

Мы заглянули в столовую гимназии на большой перемене и поговорили с ребятами. Две веселые третьеклассницы признались, что больше всего на завтрак они любят творожную запеканку. Говорят, в школьной столовой это одно из самых вкусных блюд.

– На обед сегодня будут рассольник и жаркое из курицы, – рассказывают повара гимназии № 1. – Стараемся каждый день делать витаминные салаты. Сегодня, например, приготовили салат с капустой.

Напомним, что организацией питания школьников занимается управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

– К контракту, который ежегодно заключает муниципалитет с поставщиками продуктов, прилагается типовое примерное меню, – поясняют в управлении. – Это меню должно быть на руках у руководства образовательных учреждений, которое является заказчиком услуги по организации питания в школе. И именно руководители принимают участие в контроле качества предоставления этой услуги, требуют от поставщиков неукоснительно соблюдать вес и качественный состав продуктов, десятидневное цикличное меню. Меню разработано с учетом сезонных и возрастных особенностей. В список продуктов входят молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки – все, что необходимо для сбалансированного детского питания.

Также в управлении образования администрации Владивостока на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в детсады и школы, проверяют вес продуктов, качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы и многое другое.

Автор: Отдел новостей «В»