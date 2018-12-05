1993‑й И пошла страна вразнос... Все ближе, уже через каких‑то семь месяцев, 30‑летие газеты «Владивосток» – наш общий с вами, дорогие читатели, праздник. Конечно, общий, ведь мы прожили эти три десятка лет вместе, что называется, рука об руку, в одной стране. Которой за эти годы выпало всякого. А наши журналисты и фотокорреспонденты всегда были (и остаются!) в гуще событий, фиксируя каждодневные приметы времени, которые – смотрите‑ка! – уже стали историей…

В преддверии 30‑летнего юбилея «В» мы продолжаем публиковать фотохроники из нашего архива. 1989‑й, 1990‑й, 1991‑й, 1992‑й уже перелистнули (см. номера за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября). Поехали дальше, в 1993‑й.

Ох, что это был за год в истории нашей страны и нашего города! Как мы его пережили, сегодня и представить трудно: четверть века за плечами. Сколько всего произошло в 1993‑м – взрывного, вразнос, с ног на голову, немыслимого, уму непостижимого… И расстрел «Белого дома» в Москве, и полный и окончательный развал «старого мира», чей прах Россия решительно отряхнула со своих ног выстрелами из танков по зданию Верховного совета. И первые (ставшие потом бесконечными) невыплаты пенсий и зарплат, и разгул бандитского беспредела, и маета с ваучерами, оказавшимися позже пшиком, и еще, еще, еще…

В нашем городе тоже было не до скуки. В 1993‑м появился «Зеленый Угол», открыв эпоху торговли правым рулем. Было введено режимное водоснабжение – такая мини‑репетиция грядущего кошмара. В 1993‑м редакция «В» буквально взорвала информационную бомбу, рассказав своим читателям и всему миру о голодных и больных матросах, умиравших в учебке на острове Русском. В том же году (помните?) город содрогнулся от первого в своей истории теракта – взорвали дом на Сахалинской, где жил авторитетный предприниматель… А еще в 1993‑м случились выборы. Те самые. В результате которых мэром Владивостока стал Виктор Черепков. И понеслось…

Все это вы видите на снимках из нашего архива, и впервые мы публикуем в этой рубрике фото первых полос «Владивостока-1993». Потому что они говорят больше, чем фотографии.

Но что это мы все о грустном? Неужели ничего хорошего не случилось в тот год? Да как же! В 1993‑м «Луч» впервые вышел в высшую лигу. Вы только посмотрите на этих красавцев, вспомните, как все ликовали, как под завязку были забиты трибуны…

Разумеется, и другого хорошего было тогда немало, и радости наши повседневные никто не отменял… Но все же 1993‑й начал многое из того, что сегодня хотелось бы забыть как кошмарный сон. Но историю забывать нельзя. Никогда. Поэтому вспоминайте.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ