Город поддержал общественников на 2,5 млн рублей С начала года общественные некоммерческие организации приморской столицы получили от мэрии уже 2 млн 563 тысячи рублей на возмещение необходимых расходов. Без такой поддержки общественникам пришлось бы нелегко.

Больше всего средств потрачено на возмещение коммунальных затрат обществ ветеранов, инвалидов и других социальных организаций, а также на содержание автомобилей для перевозки инвалидов-колясочников. На эти виды расходов потрачено по миллиону рублей, уточняет пресс-служба мэрии.

– Также средства выделяются на установку и обслуживание пожарной сигнализации, создание интернет-сайтов, возмещение арендной платы за занимаемые общественными организациями помещения, – поясняют в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Напомним, что ежегодно в рамках конкурсного отбора во Владивостоке определяют общественные объединения, которые и будут получать субсидии в течение года. В 2018 году получателями данного вида поддержки стали 20 общественных некоммерческих объединений. В их числе – общества инвалидов всех пяти районов города, общество инвалидов-спинальников «Ковчег», общества слепых и глухих, организации «Спортивный Владос», «Благое дело», городской совет ветеранов, инвалиды войны в Афганистане, Союз садоводов, Совет многодетных родителей, центр дополнительного образования детей «Чайка» и другие.

Автор: Отдел новостей «В»