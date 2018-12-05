А вы рассчитались с долгами по налогам? Заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока. На встречу пригласили представителей предприятий, у которых было отмечено снижение поступлений в бюджет земельного налога и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам девяти месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го), а также имеющих задолженность по налоговым платежам.

Как отмечает пресс-служба мэрии, до начала заседания комиссии две компании успели погасить задолженность по НДФЛ на сумму 1,303 млн рублей, 13 предприятий представили пояснения о причинах образования задолженности и снижения поступлений по налоговым платежам. Всем остальным было рекомендовано представить информацию и срочно погасить долги по налогам.

Также участники заседания подвели итоги работы в уходящем году.

– За 10 месяцев 2018 года проведено 199 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе Владивостока, при административно-территориальных управлениях по районам города, – рассказала заместитель начальника управления финансов – начальник отдела по доходам Наталья Тихонова. – Всего за это время была рассмотрена ситуация на 2171 предприятии. Актуальными были вопросы задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации. Комиссия рассмотрела работу 1055 предприятий, где выявлены такие нарушения. Из числа заслушанных по вопросам оплаты труда и ее легализации уровень зарплат повысили 410 предприятий. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды составила почти 129 млн рублей, в том числе в казну Владивостока более 63 млн рублей.

Также за 10 месяцев работы комиссии сумма НДФЛ, дополнительно поступившего в консолидированный бюджет в результате повышения и легализации заработной платы работодателями, составила 9,93 млн рублей. Кроме того, на заседаниях было рассмотрено 38 предприятий, допустивших образование задолженности по расчетам с персоналом. Полностью или частично она погашена десятью предприятиями города, сумма закрытых долгов составила 39,4 млн рублей.

Напомним, что ежемесячно на заседания комиссии приглашаются руководители предприятий, имеющие задолженность по налоговым платежам, страховым взносам во внебюджетные фонды, задолженность по расчетам с персоналом, с низким уровнем оплаты труда.

Автор: Отдел новостей «В»