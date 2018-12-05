А состав движется до сих пор… В Тверском суде Москвы продолжается допрос свидетелей защиты по делу экс‑главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс‑директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

Напомним, что экс‑мэра обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, он создал приоритетные условия для МУП «Дороги Владивостока» в разыгрывании муниципальных контрактов, а МУП, в свою очередь, получало стройматериалы от ГК «Востокцемент». Поставки проводились якобы по завышенным ценам. Однако показания свидетелей говорят об обратном: Игорь Пушкарев действовал строго в рамках закона и в интересах города, хотя холдинг нес серьезные убытки от взаимодействия с муниципальным предприятием.

Начальник планово‑экономического отдела управления дорог и благоустройства горадминистрации Любовь Менякина сообщила суду, что никто никогда не давал указаний о создании особых условий для «Дорог Владивостока». Аукционы проводились на специальной электронной площадке, принять участие в них могло любое предприятие. При этом названия и реквизиты участников торгов скрыты, вместо них – порядковые номера. Кто победит и получит муниципальный заказ, невозможно узнать до завершения аукциона.

К слову, в обвинении речь идет о периоде с 2008‑го по 2011 год. Именно в это время у МУПа сформировался основной объем задолженности перед «Востокцементом».

«В городе велись масштабные ремонтные и благоустроительные работы. Владивосток готовился к саммиту АТЭС-2012. И несмотря на возрастающую задолженность МУПа, «Востокцемент» продолжал отгружать материалы в долг. Понятно, что это было по решению Игоря Пушкарева. Никто посторонний в таких объемах не предоставлял бы в долг. На сегодняшний день мы знаем, что долг прощен, значит, стройматериалы предоставлялись безвозмездно», – сообщил еще один свидетель, замначальника этого же управления Максим Акульшин.

Напомним, что «Востокцемент» простил МУП «Дороги Владивостока» задолженность на сумму 963 млн рублей в 2016 году. К этому времени в соответствии с порядком исчисления налоговых сроков давности МУПу, находящемуся в нестабильном финансовом состоянии, не пришлось изыскивать средства для уплаты налога на прибыль со всей суммы прощенной задолженности.

О задолженностях МУПа заявил и бывший замглавы администрации города Сергей Черкасов.

«Финансовое состояние оставляло желать лучшего. Но у главы был только один вариант – работать. О банкротстве и ликвидации МУПа не было и речи, – отметил он. – Игорь Пушкарев – грамотный, безупречный человек, который по‑настоящему любит свой город. За что бы он ни брался, все должно быть выполнено полностью. Есть такое выражение: пропасть нельзя перепрыгнуть на 90 %. Вот и работу нельзя выполнить на 90 %. Игорь Сергеевич – это локомотив, разогнавший состав так, что он движется до сих пор».