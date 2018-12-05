Игорь Пушкарев: Жду, когда прокуроры извинятся и отпустят домой Экс‑глава Владивостока в рамках акции «Обратная связь» – о деле, спорте и необычном празднике в тайге

Уже год Игорь Пушкарев отвечает на вопросы неравнодушной общественности: акцию «Обратная связь» экс‑глава Владивостока запустил в ноябре 2017 года. По замыслу Игоря Пушкарева, все желающие могут задавать ему вопросы на официальном сайте (www.igor-pushkarev.com), а также в комментариях на страницах социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».

На протяжении всего этого времени земляки активно пользуются такой возможностью и живо интересуются подробностями дела, прогнозами на его дальнейшее развитие и завершение, мыслями и воспоминаниями экс‑главы Владивостока.

В ноябре Игорь Пушкарев отмечал день рождения, приморцы присылали поздравления и просили его рассказать о своем самом запоминающемся празднике.

Кроме того, экс‑глава приморской столицы получает множество слов поддержки, люди поражаются его стойкости и терпению, желают победы и здоровья его брату Андрею Пушкареву.

К слову, за делом Игоря Пушкарева пристально следят не только приморцы, но и жители других регионов. Так, в адрес экс‑главы нашего города традиционно приходят сообщения с его малой родины, из Забайкалья.

– Добрый день, Игорь Сергеевич. Очень печально было узнать о продлении вашего заключения. Хочется пожелать вам и вашей семье выдержки, ведь когда‑нибудь это закончится. Я почти каждый день захожу к вам на страницу и рассказываю о новостях своей семье и друзьям. Даже те, кто говорил: «Раз арестовали, значит, есть за что», давно изменили свое мнение. Игорь Сергеевич, желаем вам выстоять и победить!

– Спасибо за поддержку!

– Здравствуйте. Обращались ли вы в Генеральную прокуратуру? Что происходит – Андрею не разрешают лечение? Домашний арест не ограничивает обвиняемого в получении медицинской помощи по показаниям, тем более при наличии допроса медицинского специалиста.

– Генеральная прокуратура утвердила нам обвинение, и два ее представителя – полковник и подполковник – присутствуют на каждом нашем заседании. На данном этапе именно они и настаивают на всех обвинениях.

– Игорь Сергеевич, пишет вам земляк, рожденный в городе Могоча Читинской области, проживающий ныне во Владивостоке. Я впечатлен вашей энергией, вашим терпением. Крепитесь. Справедливость восторжествует. Привет брату Андрею, здоровья ему. Вашей жене спасибо за верность и ожидание. Мы все понимаем, что дело сфабриковано.

– Спасибо земляку за поддержку!

– Как у вас со здоровьем?

– Занимаюсь спортом по три часа в день (когда не выезжаю в суд) и слежу за здоровьем. Даже укрепляю.

– Доброго дня, Игорь Сергеевич. Как вы там? Не известно, долго вас будут терзать? Мы тут надеемся, что после выборов губернатора вас отпустят.

– Решение суда покажет. Когда мне задают такой вопрос, то я обычно отвечаю: жду, когда придут извиняться прокуроры, следователи и отпустят домой.

– Здравствуйте, Игорь Сергеевич, сколько же может продолжаться этот беспредел?

– Смотрите выше… Но предполагаю, что суд вынесет решение в январе. Хотя в феврале, когда началось слушание дела по существу, прокурор сказал: «Через три месяца». Потом мы думали, что все завершится в сентябре, потом – в ноябре, теперь вот в январе.

– Читаю стенограммы допросов свидетелей обвинения и не понимаю, на чем вообще строится обвинение. Неужели судья, участвующий в этом балагане, не уважает прежде всего себя? Так же, как и Игорь Сергеевич, ждал секретного свидетеля – слов нет. Действительно очень секретный. Основной секрет: зачем он вообще был нужен? Прочитал по написанному, на вопросы не ответил. Было бы проще зачитать протокол его допроса на следствии, и все…

– Мы все удивляемся этому, как и вы. Но, боюсь сказать, уже привыкли к этому. Вот, например, все обвинение строится на том, что МУПу причинен ущерб. С первого дня мы говорим о том, что предприятие получало прибыль, а не убытки. В деле представлены все документы, подтверждающие это, но суд не слышит. Тут эксперты, проводившие экспертизу, на основании которой нас арестовали, сказали на допросе, что ущерб не устанавливали. Более того, в уставе приморского РЦЦС нет такого вида деятельности, как экспертиза, нет специалистов, которые могут ее делать, кроме того, им не было предоставлено всех необходимых документов для подобной работы. Казалось бы, все на этом должно было и закончиться. Извиниться перед нами и отправить домой – как минимум. Но суд опять этого не видит. Так что сложно понять.

– Одно непонятно: почему при ваших экономических возможностях не устроить кипиш в сетях? Понятно, что вас глушат за по пытку альтернативы на выборах этому никчемному Миклушевскому. Но ради спасения брата можно же дать огласку всему этому беспределу? Враг заказа – это гласность. Или что‑то мешает?

– Ничего не мешает, мы информируем обо всем общественность, и подробно. Обжалуем и обращаемся в соответствующие органы. Те, кто интересуется, могут знать о деле все и знают. А кипиш – не решение, я думаю. Еще не все думают, что я невиновен. Многие думают: раз был чиновником, значит, виноват. Но те, кто интересуется и вникает, мнение свое меняют. И если будет больше поддержки, то она поможет.

– Согласна со многими, кто пишет комментарии в соцсетях, – это действительно пытка. Верим в вашу невиновность. Скорее бы уже закончилось это шитое‑прошитое белыми нитками «дело». Самое показательное дело, доказывающее полное отсутствие какого‑либо правосудия в России, – это ваше дело. Следствие само себя загнало в тупик. Что будет дальше?

– Вот и посмотрим, что будет. Сейчас мы представляем свои доказательства, а дальше посмотрим, что суд решит, хотя прогнозировать уже можно (смотрите выше).

– Настоящий лидер. С упорством и позитивом продолжает борьбу в такой ситуации. Приморье с вами!

– Спасибо за поддержку!

– Вы были лучшим мэром за всю историю Владивостока. Мне очень жаль, что на вашу долю выпала такая «награда» за все, что вы сделали для города. Терпения и сил вам и вашей семье.

– Спасибо.

– Сил вам и терпения. Андрею желаю здоровья. Мы душой болеем за вас. Может, надо написать обращение к президенту и собрать подписи?

– Спасибо! Я уже обращался через газеты, посмотрим на решение суда.

– Игорь Сергеевич, терпения вам и выдержки. Андрею здоровья – и поможет вам Бог. Убийц выпускают под подписку, а здесь такая жесткость. Это судилище и беззаконие под прикрытием закона.

– Спасибо за поддержку!

– Прекратите давить на нашего Пушкарева! Именно он начал преображение города, и мы, и молодежь помним, а развить это направление не дали человеку. Сердюков на воле и при должности…

– Спасибо.

– Когда же вы выйдете? Сколько они еще будут придумывать необоснованные обвинения? Вы нужны городу, без вас Владивосток просто разрушается.

– Смотрите выше…

– Добрый день. Обязательно продолжайте публиковать результаты каждого судебного заседания! Жители Владивостока следят за процессом. Дорогу осилит идущий.

– Продолжаем. Читайте! Рекомендую из последнего особые мнения судей Конституционного суда.

– Игорь Сергеевич, поздравляю вас с прошедшим днем рождения! Желаю только одного – Победы (именно с большой буквы)! Верю, что вы своим умом, терпением, упорством и жаждой справедливости сумеете изменить систему. Думаю, что сейчас у вас много мыслей и воспоминаний. Скажите, помните, как в детстве праздновали свои дни рождения? Поделитесь воспоминаниями о самом ярком или запоминающемся празднике и подарках.

– Спасибо за поздравление. В детстве, как и большинство детей в мое время, я так думаю, приглашал друзей к себе домой на сладости – торт и газировку. Уже около 15 лет я стараюсь уезжать на свой день рождения куда‑нибудь в тайгу с братьями, отцом и детьми. Этому я научился у старшего товарища, тоже руководителя, освобождая так всех от ненужных затрат времени на поздравления и экономя свое время. Не надо никому кривляться… И вот вспоминаю, как мы с детьми ездили по большому снегу на вездеходе по тайге. И они помнят это, хотя прошло уже много лет, но тот день рождения запомнился такими экстремальными условиями, которые мы все вместе преодолели. Вот это один из часто вспоминаемых мною дней рождения.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН