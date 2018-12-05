Хватит наводнений: русла рек будут чистить по новым правилам Порядок расчистки русел рек и дноуглубительных работ будет упрощен на федеральном уровне. Соответствующее обращение врио губернатора Олега Кожемяко поддержал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочего визита в Приморье на минувшей неделе, информирует пресс-служба администрации края.

На встрече с министром глава региона отметил, что сегодня в Приморье должны быть построены 16 объектов инженерной защиты от наводнений в 12 муниципалитетах. Из федеральных средств на эти цели выделена квота в размере 3,7 млрд рублей, еще 650 млн добавит краевая казна. Это даст региону возможность в 2019 году завершить проектные работы и уже в 2020-м приступить к строительству защитных дамб.

При этом, как подчеркнул Олег Кожемяко, не менее важная задача касается ежегодного ухода за руслами рек, расчистки их от завалов. Эту работу все регионы ведут за счет субвенций из федерального бюджета, но процесс усложняют длительные процедуры согласования. Врио губернатора отметил, что проще будет вести регулярную расчистку русел с помощью актов обследования рек, составленных на уровне самих муниципалитетов.

– На проект и экспертизу требуется полтора-два года, и лишь потом мы можем приступать к работам. За это время реки меняют русла, появляются новые завалы мусора, и вода выходит из берегов. Мы предлагаем этот порядок упростить, внести изменения в Водный кодекс РФ, передать полномочия по очистке русел и дноуглублению муниципальным образованиям. Это нужно делать до наводнения, а пока такого права у нас нет. При этом страдают и дома жителей, и сельхозугодия, которые затапливает зачастую дважды в год, – подчеркнул он.

Дмитрий Кобылкин подтвердил, что такая проблема актуальна для большинства регионов России, не только для Приморья. Министр поблагодарил Олега Кожемяко за то, что он обратил внимание федерального ведомства на этот вопрос.

Как доложили руководителю ведомства прямо на совещании, министерство природных ресурсов и экологии уже рассмотрело и поддерживает предложения Приморского края. Министр дал поручение до конца года разработать и внести соответствующие изменения в Водный кодекс РФ и федеральные законы.

Автор: Отдел новостей «В»