Краевой бюджет скорректировали социально Дополнительные средства пойдут на развитие сфер здравоохранения и образования

Изменения в бюджет Приморского края на 2018 год внесли депутаты Законодательного собрания на ноябрьской сессии. Необходимость корректировки связана с дополнительными денежными поступлениями: выросли и доходная часть региональной казны, и неналоговые доходы. Благодаря этому удастся решить целый блок социальных вопросов.

Доходный год

По традиции перед началом заседания главные вопросы повестки прокомментировал председатель краевого парламента Александр Ролик. По его словам, в региональный бюджет из федерального поступило дополнительно 1,75 млрд рублей. Также увеличился объем собственных доходов региона. Общая сумма доходной части выросла на 3,7 млрд рублей.

– Подавляющий объем средств будет направлен на решение социальных вопросов, – подчеркнул спикер. – Так, 500 млн рублей поступит на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, еще 850 млн планируется направить на погашение их же просроченной кредиторской задолженности. В целом доходная часть бюджета-2018 составит 107,5 млрд рублей. Расходная часть также увеличилась – на 2,2 млрд (в целом 108,4 млрд). Дефицит бюджета сократился на 1,5 млрд рублей и составляет 886 млн.

Как подчеркнул Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, изменения внесены практически во все основные разделы краевого бюджета. Наибольшее увеличение расходов планируется по разделу «здравоохранение»: средства поступят на приобретение медицинского оборудования для краевых учреждений здравоохранения (500 млн рублей), на погашение кредиторской задолженности медучреждений (свыше 850 млн). На дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований направят 400 млн рублей, еще 60 млн запланировано на субсидии муниципалитетам на ремонт дорог в поселениях. Увеличиваются расходы на спорт (прежде всего на массовый), а также на поддержку сельского хозяйства. Дополнительные средства получат образование и сфера культуры. При этом сократятся расходы по общегосударственным вопросам (на 146 млн), ЖКХ.

Отметим, что выделение дополнительных средств на решение социальных вопросов в Приморье стало одним из итогов совещания врио губернатора Олега Кожемяко с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Встреча состоялась в октябре. А уже в ноябре Медведев посетил Приморье с рабочим визитом. Находясь во Владивостоке, премьер-министр подтвердил объем федерального финансирования и отметил, что все необходимые документы уже подписаны.

Здоровье и образование

Еще одним важным решением, принятым депутатами ЗС ПК на ноябрьской сессии, стали поправки в базовые краевые законы о субвенциях на общее и дошкольное образование. С законодательной инициативой выступил глава региона Олег Кожемяко. Реализация этих мер существенно увеличит финансирование отрасли уже в следующем году.

Напомним, что после увеличения МРОТ заработная плата ряда педагогических работников сравнялась с зарплатой технического персонала. Кроме того, во всех 34 муниципальных образованиях края действовали разные системы оплаты труда педагогов одной и той же квалификации. Представленные законопроекты исправляют эту ситуацию и унифицируют систему оплаты труда в отрасли на территории Приморья.

Реализация данных законов увеличит общий объем фонда оплаты труда педагогических работников в школах и детских садах. В дошкольной сфере рост финансирования составит 1,4 млрд рублей, в сфере общего образования – 1,375 млрд. Будут установлены и новые базовые оклады педагогических работников: 11850 рублей для воспитателей детских садов, 12600 – для учителей. Соответственно, увеличится и зарплата педагогов, при этом будут сохранены надбавки за выслугу лет, работу в сельской местности и на северных территориях края, компенсационные и другие выплаты.

Существенно вырастут в следующем году и учебные расходы. В детских садах этот показатель составит 2715 рублей на одного ребенка в год (в текущем году – 715 рублей). В школах учебные расходы будут зависеть от уровня образования. Для 1–4-х классов – 2600 рублей, для 5–9-х классов – 3550, для 10–11-х классов – 4430 рублей на одного ученика в год. Потратить эти средства образовательные организации смогут на учебники, учебные пособия, канцелярию, хозяйственные нужды, мебель, учебное оборудование, Интернет.

– Данные законопроекты – пример совершенно другого методологического подхода к финансированию отрасли, – отметил Игорь Чемерис, депутат ЗС ПК. – Мы увеличили не только заработную плату, но и учебные расходы, что позволит школам покупать новое оборудование, обучать учителей, проводить ремонт; по-другому подошли к вопросам совмещения и определения должностного оклада и зарплаты педагогов. Немаловажный фактор: в рамках этой методики сохранены доплаты для сельских учителей в размере 25 %. Мы направляем в отрасль почти три миллиарда рублей, и в нашем понимании с учетом ранее принятых решений о социальной поддержке молодых специалистов в сфере образования должны произойти качественные изменения.

Автор: Евгений СИДОРОВ