На обелиске фамилий нет. Но память о героях жива Неизвестным солдатам Второй мировой несут цветы все новые и новые поколения

В городе воинской славы Владивостоке, как и по всей России, отметили День Неизвестного солдата. Впрочем, это не праздник, а, скорее, день скорби, как, например, 22 июня. В Гайдамакском сквере 3 декабря горожане возложили венки и живые цветы к обелиску на братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в августе 1945 года в Северной Корее в боях с японскими империалистами.

Сражались, пока все не полегли

– К сожалению, имена погибших и похороненных в Гайдамакском сквере морских пехотинцев неизвестны и вряд ли когда-нибудь удастся их восстановить. Именно поэтому на обелиске нет фамилий, – рассказал корреспонденту «В» руководитель общественного движения «Рокада» подполковник в отставке Юрий Сыромятников. – 13 августа 1945-го в северокорейском порту Сейсин силы ТОФ начали морскую десантную операцию. После основательной бомбардировки в тот день в акваторию порта вошли 10 советских торпедных катеров. С них под прикрытием дымовой завесы высадились 140-й разведывательный отряд (опытные бойцы, переброшенные с Северного флота) штаба ТОФ под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Леонова и рота автоматчиков (необстрелянные, только что призванные на службу 18-летние юноши) из 13-й бригады морской пехоты. Всего в город вошел 181 советский военнослужащий.

На первых порах им удалось захватить обширный плацдарм. Но потом японцы подтянули основательные силы: вначале пехотный батальон, личный состав базы ВМФ Японии и офицерскую школу, затем два пехотных полка с артиллерией и в конце целую гвардейскую стрелковую дивизию вместе с бронепоездом. Пять суток продолжались неравные бои. У наших морпехов и у прибывшего подкрепления закончились все боеприпасы. В итоге их окружили и раздробили на три части, но сопротивляться они так и не прекратили. Пока все не полегли.

Полностью погибла и пулеметно-стрелковая рота, высадившаяся вечером 13 августа по соседству с Сейсином, у городка Расин. Советская авиация из-за плохой погоды не всегда могла прилететь на помощь. Так же, как и флот не мог подойти близко к берегу для обеспечения артиллерийского прикрытия: ранее американцы на подходах к гавани накидали с воздуха плавающих мин, и наши корабли стали на них подрываться. Практически весь первый десант и часть подкрепления из второго и третьего отрядов погибли.

Лейтенант Леонов, несмотря на множество ранений, выжил и получил вторую Золотую звезду Героя. Выжил и командир роты автоматчиков 390-го батальона морской пехоты старший лейтенант Иван Яроцкий, его раненого и без сознания нашли и спрятали корейцы, после войны он также стал Героем Советского Союза.

Потери японцев были в 2,5 раза больше, это не считая сдавшихся в плен.

Скорбное место для памяти

Почти всех погибших тихоокеанцев похоронили в самом Сейсине (ныне Чхонджин). А восемь тел воинов по неизвестной причине на торпедных катерах доставили во Владивосток. Они лежали в заколоченных гробах. У каждого на рукаве гимнастерки был отличительный знак морпехов – вышитый якорь желтого цвета, а вот документов при себе не было ни у кого.

30 сентября 1945 года их провезли по улице Ленинской (ныне Светланская) от Дома офицеров флота до Гайдамакского сквера на четырех грузовиках «Студебекер» в сопровождении траурной колонны. Во главе колонны шел командир дивизиона торпедных катеров Герой Советского Союза капитан-лейтенант Михаил Малик, также прославившийся при взятии Сейсина. Здесь под ружейные залпы останки погибших предали земле.

Остальные участники героического десанта похоронены в нескольких безымянных могилах на корейской земле. Кстати, корейцы тщательно ухаживают за могилами советских солдат, матросов и офицеров. А в Гайдамакском сквере позднее поднялся памятник. Позже были созданы эти стихотворные строки:

Во Владивостоке в маленьком сквере

Скорбное место для памяти есть.

220 морпехов погибли в Корее,

И восемь из них похоронены здесь...

Никто не забыт и ничто не забыто

Отдать дань уважения павшим фронтовикам в Гайдамакский сквер пришли ветераны Великой Отечественной, представители общественной организации «Дети войны», участники локальных войн и конфликтов, почетные граждане Владивостока, представители администрации города и края, депутаты городской думы, курсанты вузов, военнослужащие ТОФ, воспитанники патриотических клубов и отрядов. Перед собравшимися выступили председатель Думы города Андрей Брик, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко и другие жители города. Минутой молчания собравшиеся почтили память всех погибших защитников Отечества, возложили к обелиску венки и живые цветы.

– Наша главная задача – сохранить память о героях, отдавших свои жизни за Родину, за мирное небо над головой. Никто не забыт и ничто не забыто, – подчеркнул Игорь Ткаченко.

– Люди ассоциируют День Неизвестного солдата с днем памяти погибших, – рассказал корреспонденту «В» председатель Владивостокского городского совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко. – Он касается всех безвестных солдат, погибших и пропавших без вести. А их очень и очень много. Великая Отечественная война опалила смертельным огнем каждую российскую семью. До сих пор 1,5 миллиона человек числятся пропавшими без вести. За прошедшие десятилетия к ним добавились погибшие и непохороненные из числа участников других войн и воинских конфликтов. В Александровском саду в Москве или в Гайдамакском сквере во Владивостоке люди имеют возможность возложить цветы к этим братским могилам. Ведь многие не знают, где конкретно похоронены их родственники. Не должно быть неизвестных солдат. Вечная слава нашим морским пехотинцам, павшим за свободу и независимость Родины. Большие слова благодарности хочется сказать и городской администрации, которая не забывает о подвиге героев и ухаживает за памятником и братской могилой.

«В» напоминает, что инициатива установления памятной даты родилась именно во Владивостоке. В 2014 году возглавлявший тогда администрацию президента России Сергей Иванов посетил Всероссийский детский центр «Океан», где пообщался с участниками смены лучших поисковиков из разных регионов страны. Ребята рассказали ему о собранных находках времен Великой Отечественной войны и показали выставку оружия, найденного ими на местах боев. Они и предложили отмечать День Неизвестного солдата. Инициатива активистов детских поисковых отрядов была одобрена и узаконена указом президента РФ.

А в грядущее воскресенье, 9 декабря, состоится городское мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. На центральной площади у стелы «Владивосток – город воинской славы» пройдут митинг и возложение цветов к памятному обелиску.

Справка «В»

Памятная дата День Неизвестного солдата установлена в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 3 декабря.

Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестных солдат был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе и захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве. Сейчас это воинский пост № 1 в России. На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня.

Автор: Николай КУТЕНКИХ