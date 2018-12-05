«Спартак» разгромил лидера чемпионата своей самоотдачей Клуб «Спартак-Приморье» 3 декабря принимал на домашней площадке единоличного лидера чемпионата России по баскетболу среди мужских команд в суперлиге. И устроил ему фирменный разгром.

Команда «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из уральского городка Ревды не случайно находилась на первом месте в турнирной таблице. Захватить лидерство уральцам помогли опытные спортсмены Федор Ключников, Андрей Матеюнас, Александр Ганькевич и Сергей Караулов. Еще в прошлом сезоне они выступали за «Спартак» и стали с нашим клубом чемпионами России.

А вот наши земляки стартовую часть первенства провалили. Они проиграли четыре из своих первых десяти поединков и занимали лишь шестую позицию. Главный тренер команды Милош Павичевич взял всю вину на себя и попросился в отставку. Такая потеря встряхнула «красно-белых». Поэтому в понедельник ребята выходили на паркет «Олимпийца» с особым настроем.

Борьба на равных велась только в первой четверти. Оба коллектива по очереди выбивались вперед, а мячи с обеих сторон точно летели в корзины соперников. Однако приморцы владели инициативой и чаще атаковали. Поэтому к концу этой 10-минутки им удалось оторваться в счете – 26:21.

Перелом наступил во втором периоде. Тон задали дальние броски Алексея Вздыхалкина и Алексея Чиликина. Одновременно наша оборона сорвала три подряд атаки игроков из Ревды. А вот Омар Калхоун, Григорий Мотовилов и другие баскетболисты Владивостока из стартовой пятерки максимально использовали каждый свой бросок. К большому перерыву разница в счете уже была двузначной – 53:35.

«Красно-белые» поймали чемпионский кураж и уже не упускали своего. В третьей четверти отрыв временами достигал 30 очков, но к концу этой 10-минутки на табло светились цифры 79:51.

Выйти на гроссмейстерский результат (с сотней и более очков) приморцам удалось в завершающем отрезке. При этом тренерский штаб «Спартака» отправил отдыхать своих снайперов, а взамен на площадку выпустил молодых воспитанников команды. И надо сказать, что Геннадий Денисов и Никита Богданов не испортили общее впечатление от победной игры. В итоге наши спортсмены второй раз в сезоне перевалили за отметку в сто очков и показали прекрасный результат – 103:74!

– Залог победы сегодня – настрой игроков, – отметил на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – «Спартак» оказался в сложной ситуации. Я считаю, что место, на котором мы сейчас оказались в турнирной таблице, является незаслуженным. Мы должны были вернуть свое лицо перед нашими болельщиками. Поэтому призывал ребят играть в очень агрессивный баскетбол – только так можно вернуть свои позиции и только так можно что-то отвоевать. Никто на площадке не будет учитывать, что мы действующие чемпионы, и ничего просто так отдавать не будет. Ребята были на высоте, и я могу сказать без преувеличения, что это пока была лучшая игра сезона по самоотдаче.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке завтра, 6 декабря. Соперником нашей команды будет «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Автор: Николай КУТЕНКИХ