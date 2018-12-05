Внимательного читателя ожидают Пушкин с барышней Газета «Владивосток» продолжает дарить самым внимательным читателям призы – тем, кто найдет спрятанное на одной из полос толстушки кодовое слово и дозвонится до редакции в четверг.

В прошлый раз нас снова немного подвел телефонный провайдер: в 11 часов до нас едва успела дозвониться только одна читательница – Раиса Высоцкая (на снимке) и сказать правильный ответ, а непосредственно за этим городские телефоны отключились.

«Шалости реле и ячеек» продолжались около 20 минут, а затем, дорогие читатели, вы все же дозвонились до нас и назвали правильный ответ: слово «Ассоль» было спрятано на странице 20. В благодарность мы разыграли еще один комплект билетов – на выставку Карла Брюллова, и он достался Галине Нестеренок. Поздравляем победителей!

Уважаемые читатели, активные участники нашей акции! В прошлый четверг случился неожиданный конфуз: один из читателей ЛИЧНО пришел с газетой в редакцию, чтобы назвать номер страницы с кодовым словом. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. Мы разыгрываем билеты ПО ТЕЛЕФОНУ.

И еще раз повторяем: мы разыгрываем билеты, за которыми вы или ваши представители должны прийти на следующий день после розыгрыша (в пятницу) сами, лично. Мы не доставляем билеты на дом, не меняем билеты на «а я хотел бы другой приз» и не организуем довоз победителя до театра и обратно. Пожалуйста, учитывайте это.

А завтра, 6 декабря, с 11 до 11.15 мы будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос: на какой полосе и в каком тексте (не в этом) зашифровано слово «барышня-крестьянка».

Приз победителю – 2 билета в Приморскую краевую филармонию на 8 декабря на концерт художественного слова и музыки. В этот вечер актер, преподаватель института искусств Денис Шамрин будет читать знаменитую повесть Пушкина «Барышня-крестьянка», а Тихоокеанский симфонический оркестр – иллюстрировать и сопровождать чтение музыкой Чайковского, Моцарта. Это будет великолепный концерт. Право же, его стоит посетить. Ждем ваших звонков.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ