Свет владивостокского маяка пробился до Москвы «Прогуляться» по Золотому мосту и сфотографироваться на фоне маяка на мысе Эгершельда могут жители и гости Москвы на Дальневосточной ярмарке, которая в эти дни работает на Тверской площади в рамах фестиваля «Дни Дальнего Востока». Завершится ярмарка 9 декабря.

Презентация туристского потенциала Приморья стала частью экспозиции Ассоциации туристских информационных центров Дальнего Востока (ТИЦ ДВ), которая была создана совсем недавно, в октябре, информирует краевая пресс-служба.

– Основной целью организации является разработка стратегии по развитию и продвижению туристского потенциала Дальнего Востока как единого туристского направления на российском и международном рынках. В этот раз мы совместно рекламируем бренд «Восточное кольцо России». На «Днях Дальнего Востока» наша главная задача – показать молодежи, что у нас, в Приморье, интересно работать и отдыхать. Готова интерактивная программа с участием «Министерства бутылочной почты» и «Тигриным квестом», захватывающие истории об удивительных приморских местах. Также мы приготовили ряд сувенирной продукции: открытки, наклейки и сувенирные кружки, угощение. Кроме того, мы представили приморские туристские компании, которые могут предложить готовые маршруты, – рассказала директор ТИЦ Приморья Дарья Гусева.

Для посетителей стенда разработаны презентационные зоны. Самое выгодное, фронтальное место стенда отдано объекту «Маяк» – копии маяка на мысе Эгершельда. Сверху маяка установлен мощный фонарь, который время от времени освещает пространство вокруг.

Гостям предлагают кофе, чай с таежными дикоросами – лимонником, шиповником, коктейли из соков, газированные напитки. Также здесь можно попробовать варенье из морской капусты.

Предусмотрена 3D-фотозона «Мост», которая представляет собой имитацию поверхности моста через бухту Золотой Рог. Посетители смогут представить, что фотографируются во время пешей прогулки по мосту на фоне города.

Всего на Тверской площади представлено 11 регионов Дальневосточного федерального округа, включая Забайкальский край и Республику Бурятия.

Справка «В»

«Дни Дальнего Востока» проводятся в Москве во второй раз. Основные мероприятия пройдут на нескольких столичных площадках. Дальневосточная ярмарка с традиционными торговлей, мастер-классами, выступлениями творческих коллективов проходит с 3 по 9 декабря на Тверской площади, а с 13 по 15 декабря в павильонах Экспоцентра начнет свою работу фестиваль Дальнего Востока – место встречи молодых талантов и перспективных специалистов с лучшими работодателями, продвинутыми экспертами и кумирами поколения.

В прошлом году выставку и Дальневосточную ярмарку посетило более 100 тысяч москвичей и гостей столицы.

Автор: Отдел новостей «В»