Будьте бдительны, чтобы вас не обманывали! В номере «В» за 14 ноября была опубликована информация о том, что в среду, 21 ноября, с 10 до 11 часов в ДКЖД состоится выставка-продажа знаменитого прибора «Карманный доктор». Организатор выставки опубликовал в нашей газете анонс мероприятия, а сам на него… не явился.

Тем временем в холле собирались горожане в надежде купить невиданный прибор, который избавит от всех болезней сразу и навсегда. Ведь «в прошлый раз», как было указано в публикации, не всем хватило такого чудо-устройства…

По словам замдиректора ДКЖД Анны Анатольевны, действительно некий Евгений Иванович Комиссаров звонил по телефону из другого региона и бронировал дату и время предстоящей выставки, но это было впервые. «И следующего раза не будет, так как он обманул ожидания покупателей, никого не предупредил и сам не пришел на свою выставку», – заявила администратор.

Некоторые граждане, потратившие время на пустое ожидание, захотели высказать свое мнение.

«Надо наказывать таких мошенников! Инвалиды на костылях в морозную погоду пришли издалека, прождали 1,5 часа и ушли ни с чем. Организатор даже не оставил свои контакты. Нужно обращаться в правоохранительные органы, чтобы больше не обманывали пенсионеров!» – негодовал Александр Иванович Л.

Мы, в свою очередь, предупреждаем читателей, что за проведение мероприятий, анонс которых нам представляют их организаторы, редакция ответственности не несет (отвечает организатор). Также редакция не несет ответственности за оздоровительные свойства и эффект от применения различных приборов. Необходимо все внимательно проверять на месте, обязательно спрашивать сертификат и инструкцию по применению. Благодарим вас за понимание.

Автор: Отдел новостей «В»