Ориентирование на золото Спортивное ориентирование зародилось в Приморье в 1958 году.

Свой юбилейный, 60-й год спортсмены завершают с выдающимися результатами: завоевано 68 медалей на различных соревнованиях регионального и российского масштаба. Из них 21 – золотая.

Такие цифры прозвучали на отчетном собрании приморской Федерации спортивного ориентирования. Всего в этом году федерацией в Приморье проведено 27 крупных мероприятий. Главным событием стало первенство России по спортивному ориентированию, которое прошло во Владивостоке впервые за всю историю этого вида спорта. По итогам соревнований приморские спортсмены завоевали более 20 медалей, в том числе 13 золотых.

– Для нас особенно важно, что дети, которые занимаются у нас, получили шанс проявить себя и посоревноваться с лучшими российскими спортсменами, – отметил президент федерации Александр Лебедев. – Шанс достаточно редкий, потому что принять участие во всероссийском мероприятии, учитывая все необходимые расходы, перелеты, проживание, проблематично. Главное, что на фоне ведущих спортсменов наши ребята смотрелись на уровне. Они почувствовали, что способны не только быть наравне с маститыми соперниками, но и побеждать их.

Список медалей, полученных приморскими ориентировщиками в этом году, пока неполный. Впереди новогодний турнир в Находке.

А в конце января 2019 года в селе Калиновка Спасского района пройдет первенство Дальнего Востока по спортивному ориентированию на лыжах.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ