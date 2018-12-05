Арсеньеву теперь встречать и провожать самолеты Голосование, призванное определить, чье имя будет носить аэропорт Владивостока, завершилось на сайте акции «Великие имена России» в минувшие выходные.

И хотя на момент подписания этого номера в печать официального сообщения еще не было, но почти наверняка можно сказать, что наши Кневичи будут носить имя великого путешественника, писателя, исследователя Владимира Арсеньева.

Так или иначе, но голосование на сайте замерло на следующих цифрах: 38 % за Арсеньева, 32 % – за Муравьева-Амурского. Кстати, генерал-губернатора Восточной Сибири все же не обидели, согласно показаниям того же голосования его имя будет носить аэропорт в Благовещенске.

Заметим, что выбор имени воздушной гавани во Владивостоке прошел спокойно и почти без скандалов, тогда как в разных городах страны этот вопрос стал едва ли не самым обсуждаемым. Например, Мурманск, где в голосовании победил император-страстотерпец Николай Второй, буквально бурлит (если судить по активности жителей этого города в социальных сетях).

Автор: Отдел новостей «В»