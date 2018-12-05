Грязные снаружи, пыльные внутри Горожане на таких автобусах ездить не хотят

Три автобуса снято с маршрутов за неудовлетворительное санитарное состояние по итогам большого рейда по проверке работы городского транспорта, прошедшего во Владивостоке 1 декабря.

Участниками рейда стали специалисты управления транспорта администрации города, представители ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и автоматического диспетчерского центра (АДЦ), уточняет пресс-служба мэрии. Местом проведения проверок выбрали площадь Луговую, остановки «Змеинка», «Фабрика «Заря», «Железнодорожный вокзал», «Маяк» и «Семеновская».

Сотрудники госавтоинспекции и автодорожного надзора проверяли удостоверения водителей и паспорта транспортных средств, лицензии, путевые листы, страховые полисы и другие документы. Сотрудники управления транспорта выясняли, как водители соблюдают графики движения, какое количество автобусов работает на линии, проверяли санитарное состояние автобусов внутри и снаружи. Итогом проверки стало снятие сразу трех машин с маршрутов – № 7Т, 23 и 68.

– Эти автобусы направлены в гараж, – сообщил начальник управления транспорта Сергей Цыбулин. – Грязные снаружи, пыльные внутри, ржавые – таким автобусам не место на дороге. Все три перевозчика заплатят штрафы за то, что позволили себе выпустить такие машины на маршруты.

Представитель АДЦ проконтролировал в автобусах работу валидаторов – устройств для безналичной оплаты проезда.

– На сегодняшний день в общественном транспорте Владивостока установлено 157 таких терминалов, – рассказал заместитель директора АДЦ Александр Светюха. – Это 16 автобусных маршрутов из 93-х, фуникулер, все трамваи и троллейбусы. Процесс непростой, он начался только в ноябре и должен завершиться до конца декабря. Нам важно, чтобы терминалы работали. Если в автобусе есть информация о таком виде оплаты, если пассажир видит, что может рассчитаться здесь картой, перевозчик обязан обеспечить такую услугу. Итоги рейда порадовали: везде, где терминалы установлены, они в рабочем состоянии.

В управлении транспорта подчеркивают, что проверки работы автобусов во Владивостоке не имеют характер случайности, это планомерная работа, которая направлена на приведение работы общественного транспорта в надлежащее состояние. Чистые, современные автобусы с безналичной системой оплаты проезда, вежливые водители, возможность уехать в любую точку города даже в позднее время – такой видят власти работу общественного транспорта в ближайшее время.

Автор: Отдел новостей «В»