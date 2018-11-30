Робин Гуд назначил стрелу Новая кинонеделя предлагает премьеры на любой зрительский вкус

На большие экраны выходят очередное киновоплощение истории про шервудского стрелка «Робин Гуд: Начало», ужасы «Сусприя», вестерн «Братья Систерс», историческая драма «Колетт» и три отечественные новинки: триллер «Проводник», комедия «Все или ничего» и драма «Спитак».

«Робин Гуд: Начало» (16+)

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

«Сусприя» (18+)

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию…

«Братья Систерс» (16+)

Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста. Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.

«Колетт» (16+)

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

«Проводник» (16+)

Главная героиня, девушка Катя, обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивают, что сестры вообще не существует, что она – плод Катиного больного воображения. Однако в процессе поисков Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк и ее сестра – одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе…

«Все или ничего» (16+)

Офисный планктон – опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков, все идет не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои. И вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

«Спитак» (16+)

Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм «Спитак» – это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом, свою семью. Но уже поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново учиться любить то, что он разрушил сам.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ