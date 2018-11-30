Город накрыл прибой. Танцевальный Традиционно Владивосток завершит осень в ритме танца. В ДКЖД в эти дни проходит Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный прибой».

Этот конкурс, больше 25 лет проводимый в Приморье, как сообщила пресс-служба ПКЦНК, с каждым годом становится все более значительным по количеству участников, по профессиональному уровню мастерства и разнообразию репертуара.

В этом году показать себя и на других посмотреть соберутся около 2000 танцоров из 19 муниципальных образований Приморья. В конкурсе также примут участие коллективы из других городов Дальнего Востока. Всего на суд жюри будет представлено около 300 номеров в номинациях «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец», «Современная хореография». Возрастная категория участников – старше 10 лет.

28–30 ноября на сцене ДКЖД пройдут конкурсные выступления. Жюри, в состав которого вошли известные хореографы со всей России, отберет лучшие номера, которые будут показаны 1 декабря в 15 часов на гала-концерте. В этот же день состоится и награждение.

Автор: Отдел новостей «В»