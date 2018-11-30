День добровольца отметят дискотекой В краевом Доме молодежи 5 декабря состоится награждение победителей городского конкурса «Волонтер года – 2018», сообщили в пресс-службе мэрии.

После торжественной церемонии добровольцев Владивостока ждет концерт от музыкального проекта муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» «Квартирник LAMPA». Мероприятие пройдет с 16.00 до 19.00, вход свободный.

Как отметили организаторы, подготовка к мероприятию идет полным ходом.

«Мы получили около 60 заявок на городской конкурс «Волонтер года – 2018», после отбора было допущено к оценке 52 соискателя. Сейчас их портфолио рассматривают эксперты конкурса. Итоги будут подведены 30 ноября на заседании экспертного совета в администрации Владивостока. Но имена победителей в разных номинациях и обладателя Гран-при конкурса, который получит главный приз – бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Океан», будут озвучены 5 декабря в Доме молодежи», – пояснили в МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Готовятся к городскому конкурсу «Волонтер года – 2018» и местные артисты. В знак признательности и уважения к бескорыстному труду они устроят для молодежи Владивостока музыкальный праздник: только живой звук и танцы нон-стоп.

Кавер-версии любимых мировых хитов исполнит музыкальная группы «Город В». Также с номерами выступят певица Ляля Аксакова, постоянные участники «Квартирника LAMPA» – студенты Денис Качан, Константин Черноус и юная певица Дарья Курская. Свой подарок приготовила друзьям и волонтер МРЦ, победитель городских, региональных и международных конкурсов Екатерина Платонова, добавив в программу игру на саксофоне.

Поднимут настроение и «зажгут» на празднике также артисты студии современного танца Forma (команда Fairy-tale) и победитель городского конкурса «Стартинейджер-2018» команда «Ноев Ковчег» из школы № 7.

«5 декабря мы подведем итоги Года добровольца, которым был объявлен в России 2018-й. Он был насыщенным, ярким и щедрым на мероприятия. Волонтеры Владивостока отлично поработали, и в этот день мы скажем всем спасибо. Приглашаем всех добровольцев на финал конкурса, на праздник, который мы приготовили для самых добрых и отзывчивых молодых жителей нашего города», – говорит Андрей Волков, директор муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации приморской столицы.

Организаторами конкурса «Волонтер года – 2018» выступают управление по делам молодежи администрации Владивостока, МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Автор: Отдел новостей «В»