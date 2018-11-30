Старый Войт приглашает В зале центра современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) начала работать вторая часть выставки Владимира Старовойтова «Мастерская Старого Войта». Вход свободный, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь представлены графические произведения художника, среди которых небольшой натурный набросок, штудии (учебные рисунки) ню, фантасмагорические композиции, фотографии интерьера и компьютерная графика.

По убеждению автора, именно графика, особенно ее основная часть – рисунок, является основой основ всех пластических искусств, потому в мастерских художников первое, что бросается в глаза, – это обилие бумаги различных форматов, испещренной карандашом, пером или кистью.

Выставка продлится до 13 декабря. Напомним, что открытие первой части выставки состоялось 16 ноября по адресу: Адмирала Фокина, 25. Этот раздел – живописный, включает в себя 30 работ разных жанров, периодов и увлечений художника. Работа этого блока продлится до 9 декабря. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»