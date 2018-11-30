Олимпийцы и горожане: на старт! Без лишней помпы в конце ноября Владивосток посетил министр спорта России Павел Колобков. Это уже его второй визит в наш город за последние три месяца и явно не последний. Чем же мы заслужили такое внимание главного спортивного чиновника страны?

Думается, оно вызвано предстоящими XXXII летними Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Основные соревнования четырехлетия состоятся всего через полтора года. Претенденты на медали, включая и наших атлетов, уже приступили к тренировкам.

Пора определить место завершающего этапа подготовки и акклиматизации российских спортсменов накануне Игр. Приморье идеально подходит для этой цели. Во всяком случае, так было перед Олимпиадами в Сеуле (1988 год), Сиднее (2000), Пекине (2008). Мне памятны не только сборы олимпийцев СССР/РФ во Владивостоке (легкоатлеты, боксеры, яхтсмены, шоссейные велогонщики, гандболисты, пловцы в бассейне и на открытой воде, тяжелоатлеты, тхэквондисты) и поселке Лозовом под Партизанском (гребцы), но и предваряющие их инспекционные визиты ответственных чиновников.

Особенно показательна подготовка к Играм в Южной Корее. Тогда во Владивостоке для олимпийцев был предназначен ряд спортивных объектов, отремонтированных или построенных с нуля. Это стадионы «Динамо», «Строитель» и ТОФ, многофункциональный комплекс «Олимпиец», спорткомплексы и плавательные бассейны «Спартак», «Динамо» и ТОФ, а также гостиницы и рестораны. Для велосипедистов-шоссейников проложили новую трассу от поселка Угловое до аэропорта, которой потом пользовались все жители и гости края.

Хочется верить, что и предстоящая Олимпиада в Японии оставит нам осязаемый след в виде новых спортивных объектов.

Кстати, в ходе нынешнего приезда спортивного министра врио губернатора Приморья Олег Кожемяко договорился с Павлом Колобковым о дополнительном выделении федеральных средств на развитие дворовых спортивных площадок.

Уже сейчас каждый третий житель Приморья занимается тем или иным видом спорта. Например, каждую зиму я не пропускаю ни единого дня, чтобы не покататься на коньках. Порой среди таких же любителей на льду не протолкнуться. Появление новых катков, стадионов, велосипедных и беговых дорожек, мест для игры в волейбол и городки для катания на скейтборде и роликах привлечет еще больше людей к активному отдыху.

Автор: Николай КУТЕНКИХ