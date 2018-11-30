«Спартак-Приморье» победил, но лишился главного тренера Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» 27 ноября расстался со своим главным тренером Милошем Павичевичем. Контракт расторгнут по обоюдному решению сторон.

Оно назревало с лета. Еще в межсезонье Павичевича упрекали за то, что он со спокойной душой отпустил почти всех ведущих баскетболистов из чемпионского состава в другие клубы. Уровень пришедших взамен спортсменов был явно ниже. И хотя в последнем матче в Иркутске спартаковцы победили, три предыдущих поединка были проиграны, в том числе дважды на домашнем паркете. Причем не самым сильным клубам чемпионата России по баскетболу среди мужских команд в суперлиге. К тому же наши земляки вылетели из розыгрыша Кубка России еще на начальной стадии.

Милош Павичевич возглавил «Спартак-Приморье» в августе 2016 года. В своем первом сезоне черногорский специалист привел приморскую команду к бронзовым наградам суперлиги, а в минувшем первенстве стал чемпионом страны. Тем самым переписал историю отечественного баскетбола.

Исполнять обязанности главного тренера будет известный в прошлом приморский баскетболист Максим Учайкин, занимавший в последнее время в команде пост помощника тренера. Одновременно ведутся переговоры с несколькими известными в стране наставниками.

А теперь что касается встречи на берегах Байкала. «Красно-белые» в гостях буквально разгромили местный «Иркут».

Стартовая 10-минутка прошла в равной и упорной борьбе. И хотя у нас отличился защитник Алексей Вздыхалкин, сумевший четыре раза забросить мячи с дальней дистанции, хозяева бились на таком же уровне, не отпуская приморцев, – 19:20.

В самом начале второй четверти иркутяне впервые в этом матче вырвались вперед. Но ненадолго. Дальневосточники следом сумели набрать 18 безответных очков. Мячи на любой вкус забрасывали американский легионер Омар Калхоун, а также наши соотечественники Григорий Мотовилов, Максим Кривошеев и Александр Разумов. От такого удара хозяева не смогли оправиться до конца матча.

После большого перерыва центровой Максим Кривошеев забросил 3-очковый мяч (первый раз в нынешнем сезоне). Следом отличился защитник Максим Колюшкин. Стало понятно, что у «Иркута» шансов на спасение практически не осталось.

В завершающей партии на паркет вышли молодые баскетболисты «красно-белых». Звезд с неба они не хватали, зато набирались опыта. Эту 10-минутку приморцы уступили со счетом 18:17, но весь матч остался за нашими земляками – 56:78.

Именно на таком же уровне и с такими же результатами «Спартак-Приморье» выступал в прошлом сезоне. Будем надеяться, что с новым тренерским штабом команда вернет себе чемпионский дух.

«Спартак-Приморье» остался на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. У клуба 16 очков после десяти матчей.

Следующие матчи спартаковцы проведут на домашней площадке. 3 декабря «Спартак-Приморье» будет принимать лидера суперлиги «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а 6 декабря – «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Автор: Николай КУТЕНКИХ