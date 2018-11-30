Убранному снегу нашли место на Дальней Предстоящей зимой складирование собранного с территорий краевого центра снега будет осуществляться на двух площадках. Обе расположены в районе улицы Дальней за контейнерным терминалом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожные службы, управляющие компании, предприятия всех форм собственности могут вывозить снег на отведенные площадки бесплатно. Подъезжать к местам временного складирования снега следует со стороны объездной трассы Седанка – Патрокл.

«Вывоз снега в неустановленные места запрещен. Территории для временного складывания снега готовы вместить весь объем снежно-ледяных образований, вывозимых с территории города, – подчеркнул заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – На отведенных площадках категорически запрещено складирование строительного и бытового мусора. За это предусмотрена административная ответственность».

Напомним, что согласно новым Правилам благоустройства Владивостока все собственники территорий, зданий и сооружений обязаны своевременно производить очистку подведомственных территорий от снега и наледи. Запрещено сбрасывать снег на проезжую часть магистралей, улиц и проездов, территорию общего пользования с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

Нарушение норм и правил благоустройства влечет штраф: на граждан – до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до 80 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»