Городские туалеты перешли на круглогодичный режим работы Муниципальные общественные туалеты Владивостока теперь работают круглый год. Ранее они были открыты лишь с апреля по октябрь, уточнили в пресс-службе мэрии.

Решение о переходе на круглогодичный режим работы было принято в связи с многочисленными просьбами горожан и выделением дополнительного финансирования на содержание общественных заведений, пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Для удобства жителей и гостей города общественные туалеты расположены в центральных подземных пешеходных переходах и скверах. Всего их семь, и расположены они на Светланской, 44 и 29, Прапорщика Комарова, 18, Посьетской, 24, в подземном пешеходном переходе со Светланской на Алеутскую, а также в сквере Муравьева-Амурского и Адмиральском сквере. Работают они бесплатно.

«С апреля по октябрь общественные туалеты работают с 7 до 21 часа с двумя техническими перерывами по 30 минут. Зимой время работы – с 8 до 19 часов также с двумя техническими перерывами, – отметили специалисты. – Содержанием объектов занимается муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Его сотрудники постоянно следят за чистотой и порядком».

Напомним, что муниципальные общественные туалеты открылись во Владивостоке в 2012 году. Все они оснащены современным сантехническим оборудованием. А в женском туалете, расположенном в подземном переходе на пересечении улиц Алеутской и Светланской (возле музея имени Арсеньева), после ремонта появились дополнительные секции с кабинками, биде и даже пеленальный столик.

Автор: Отдел новостей «В»