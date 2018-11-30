Земляные работы заверши благоустройством. Иначе – штраф Во Владивостоке компания-подрядчик, не восстановившая в установленные сроки благоустройство в районе дома № 22в на улице Сипягина после проведения земляных работ заплатит 80 тысяч рублей.

В административной комиссии Фрунзенского района отметили, что компания была привлечена к административной ответственности в ходе плановых рейдов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Любые компании и организации, а также частные лица, проводящие земляные работы в краевом центре, обязаны незамедлительно после проведения работ приступить к восстановлению благоустройства – установить бордюр, заасфальтировать разрушенное дорожное полотно и т.д.», – отметили в административно-территориальном управлении района.

Кстати, в минувший вторник, 27 ноября, к ответственности был привлечен руководитель компании, которая проводила земляные работы по адресу: Гоголя, 52. Теперь директору организации придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Отметим, что за подобное правонарушение во Владивостоке грозит санкция до 100 тысяч рублей, а также обязательство незамедлительно устранить правонарушение.

Напомним, что в ходе рейдов, проводимых сотрудниками администрации города совместно с полицией и другими ведомствами, к административной ответственности привлекают за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Автор: Отдел новостей «В»