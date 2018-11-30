Зеленый Угол свяжут с Русским новой развязкой Окончена разработка технического задания на разработку проектной документации на строительство автомобильной развязки в районе Зеленого Угла во Владивостоке.

Аукцион на разработку проекта включен в план закупок, размещение извещения о торгах на единой электронной площадке запланировано на 10 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

«Новая автомобильная развязка обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона Зеленый Угол с объездной трассой п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл», – отмечают специалисты городской администрации.

Подрядной организации предстоит разработать проект строительства транспортной развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть мероприятия по охране окружающей среды. Автомобильная развязка будет четырехполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра, а расчетная скорость движения по дороге составит 80 км/час.

«Строительство будет разбито на два этапа. На первом будет выполнено устройство съезда в микрорайон Зеленый Угол при движении по автомобильной дороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл в направлении острова Русского и выезда из микрорайона в его направлении. Второй этап строительства предусматривает возведение непосредственно автомобильной развязки эстакадного типа, которая позволит обеспечить движение транспортных средств в микрорайон Зеленый Угол при движении со стороны острова Русского и выезд из массива в направлении Седанки», – отметил начальник отдела реконструкций и капитального ремонта управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Проектная документация должна быть разработана в третьем квартале 2019 года. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы строительство новой автомобильной развязки может начаться уже в 2020 году.

Автор: Отдел новостей «В»