Чем старше, тем дольше ищут работу Дискриминация по возрасту – типичное явление на рынке труда. Во всяком случае, в этом уверены большинство приморцев, участвовавших в исследовании службы HeadHunter.

В исследовании, как сообщила пресс-служба hh.ru, оценивалось положение лиц старшего возраста на рынке труда. Оказалось, что в этом вопросе соискатели на редкость единодушны: 89 % уверены, что возрастная дискриминация при трудоустройстве есть.

– Сегодня в Приморье 15 % соискателей в возрасте от 45 лет и старше. При высокой активности на рынке труда эта возрастная группа чувствует себя явно менее защищенной, – комментирует результаты исследований руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Красуля. – По данным этого года, граждане именно в этом возрасте откликаются на каждое пятое предложение о работе. Естественно, не каждый запрос с их стороны заканчивается приглашением на собеседование, только 9 процентов от общего числа получают такую возможность. С одной стороны, эта цифра небольшая, но еще год назад она составляла только 3 процента. Кроме этого, в ходе исследования выяснилось, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает, и в 40 % случаев этот процесс может занимать более полугода, в то время как вероятность найти работу в течение одной недели к 45 годам составляет всего 9 %.

Среди основных проблем с трудоустройством 55 % соискателей в возрасте от 45 лет и старше отмечают низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях.

– С точки зрения законодательства возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, тем не менее мы видим достаточно высокий процент соискателей, столкнувшихся с подобными ситуациями, – отмечает Софья Красуля. – Например, работодатели считают, что чем старше человек, тем больше вероятность возникновения у него хронических заболеваний, способствующих возникновению недомоганий в процессе работы или необходимости часто брать больничные. И это может в определенной мере влиять на решение работодателя в процессе выбора между молодым и зрелым сотрудником.

Автор: Отдел новостей «В»