Дети на велосипедах, а девушки на каблуках: горожане – о ремонте своих дворов Во Владивостоке завершен ремонт 21 придомовой территории. Во всех уложен новый асфальт и установлен бордюр, сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне специалисты мэрии совместно с представителями управляющих компаний и жителями подвели итоги работ.

…Трехлетний Арсений и четырехлетняя София гоняют машину на радиоуправлении возле дома. По новому асфальту игрушечный внедорожник едет очень резво и не переворачивается.

«Новую дорогу сразу же оценила вся местная детвора, – рассказывает Ольга Чижикова, жительница дома № 13 на улице Гульбиновича. – Катаются на велосипедах и роликах, а мы наконец-то на каблуках из дома выйти не боимся».

Придомовая территория на Гульбиновича, 13 не знала ремонта 27 лет. Поэтому когда жители узнали про федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», долго не раздумывали. Собрали все документы и буквально через пару недель увидели впечатляющий результат.

«В этом году по программе отремонтировали 21 двор. Подать заявку могли все желающие управляющие компании и ТСЖ, которые были готовы на софинансирование в размере 5 процентов. При этом 95 процентов средств были оплачены из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Программа хорошо себя зарекомендовала, уже собраны заявки на будущий год», – отметил начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер.

Оплату с дома снимают по частям в течение нескольких месяцев, пояснила председатель дома № 91 на проспекте «Красного знамени» Валентина Николаева. К примеру, в их случае ремонт придомовой территории обошелся каждому из жителей в сумму чуть больше тысячи рублей.

Жители пятиэтажки на Калинина, 107 признают: самим отремонтировать придомовую территорию было бы сложно. Это довольно дорогостоящий процесс, а деньги нужны на текущий ремонт самого дома.

«Нам управляющая компания предлагала сделать ямочный ремонт, но тут появился вариант поучаствовать в программе и провести капитальные работы. Очень рады этому. Старая дорога была сильно разрушена, сплошные ямы», – говорит местная жительница Татьяна Саитова.

Автор: Отдел новостей «В»