Барабаш гуляет сам по себе Лесной кот, не так давно подкинутый к визит-центру нацпарка «Земля леопарда» в селе Барабаш, успешно прошел курс реабилитации в центре «Тигр» и был выпущен на свободу.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, краснокнижный котенок, названный, кстати, Барабашом, вырос умелым охотником, набрал к зиме вес и сохранил неукротимый характер. Его выпустили на свободу на территории центра.

История Барабаша трагична: осиротевший котенок стал жертвой браконьеров, пытавшихся превратить дикого зверя в домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, от него решили избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей «Земли леопарда» и был передан в центр «Тигр».

Здесь кот быстро научился охотиться на живую добычу, кроме того, результаты наблюдений зоологов показали: несмотря на старания браконьеров, зверь остался полностью диким.

Специалисты приняли решение о выпуске хищника без транспортировки – в самом центре – для минимизации стрессового фактора. Покинув открытую клетку, кот стал гулять сам по себе. Он постепенно осваивает окрестности и адаптируется к новым условиям, иногда возвращаясь к старому жилью, где для него все еще оставляют немного еды. Однако зоологи считают, что проблем с пропитанием у него не будет: и в центре, и в округе живет много мышей.

Обладающий природной ловкостью, хищник способен без труда покинуть территорию центра реабилитации и всегда может уйти туда, куда посчитает нужным. При этом повзрослевший кот оказался гением естественной маскировки – после выпуска специалисты ни разу не встретили его лично. О том, что он находится в прекрасной физической форме и хорошем настроении, Барабаш «сообщает» через установленную здесь фотоловушку.

Автор: Отдел новостей «В »