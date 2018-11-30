Почем «Хаятты»?

Два приморских недостроя – пятизвездочные гостиницы «Хаятт» на мысе Бурном и на Корабельной набережной во Владивостоке – будут проданы на аукционе. Такое решение единогласно приняли депутаты Законодательного собрания на очередной сессии, состоявшейся 28 ноября.

30 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4441 (6146) от 30 нояб. 2018

Траты приморской казны на эти объекты озвучил Андрей Железный, исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений региона. По его словам, на строительство отелей было выделено 14,3 миллиарда рублей. В целом же, включая погашение взятых кредитов (заказчиком объектов является АО «Наш дом – Приморье», 100 процентов акций которого принадлежит администрации края), сумма бюджетных расходов составит 18,7 миллиарда рублей. Продать гостиницы намереваются за 14,4 миллиарда рублей (6,2 миллиарда за отель на мысе Бурном и 8 миллиардов за отель на Корабельной набережной). Это максимальная цена. Минимальная цена – чуть более 9 миллиардов рублей (4,1 и 5 миллиардов соответственно).

Депутаты приняли предложение выставить объекты на торги единогласно. По их словам, содержание гостиниц обходится казне в 32 миллиона рублей ежемесячно. При этом 15 миллионов уходят банку в виде процентов. 

Напомним, что это не первая попытка продать «Хаятты». Однако аукционы, которые проводились еще при экс-губернаторе Владимире Миклушевском, были сорваны из-за отсутствия заявок от желающих. Пришедший ему на смену врио губернатора Андрей Тарасенко снял с торгов гостиницу на мысе Бурном, пообещав, что ее будут достраивать своими силами. 

Новый врио губернатора Олег Кожемяко заявил, что «Хаятты» надо продать за реальную цену на аукционе с обременением в виде обязанности достроить. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что аукцион по продаже «Хаяттов» во Владивостоке объявят в начале 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»