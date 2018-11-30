Почем «Хаятты»? Два приморских недостроя – пятизвездочные гостиницы «Хаятт» на мысе Бурном и на Корабельной набережной во Владивостоке – будут проданы на аукционе. Такое решение единогласно приняли депутаты Законодательного собрания на очередной сессии, состоявшейся 28 ноября.

Траты приморской казны на эти объекты озвучил Андрей Железный, исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений региона. По его словам, на строительство отелей было выделено 14,3 миллиарда рублей. В целом же, включая погашение взятых кредитов (заказчиком объектов является АО «Наш дом – Приморье», 100 процентов акций которого принадлежит администрации края), сумма бюджетных расходов составит 18,7 миллиарда рублей. Продать гостиницы намереваются за 14,4 миллиарда рублей (6,2 миллиарда за отель на мысе Бурном и 8 миллиардов за отель на Корабельной набережной). Это максимальная цена. Минимальная цена – чуть более 9 миллиардов рублей (4,1 и 5 миллиардов соответственно).

Депутаты приняли предложение выставить объекты на торги единогласно. По их словам, содержание гостиниц обходится казне в 32 миллиона рублей ежемесячно. При этом 15 миллионов уходят банку в виде процентов.

Напомним, что это не первая попытка продать «Хаятты». Однако аукционы, которые проводились еще при экс-губернаторе Владимире Миклушевском, были сорваны из-за отсутствия заявок от желающих. Пришедший ему на смену врио губернатора Андрей Тарасенко снял с торгов гостиницу на мысе Бурном, пообещав, что ее будут достраивать своими силами.

Новый врио губернатора Олег Кожемяко заявил, что «Хаятты» надо продать за реальную цену на аукционе с обременением в виде обязанности достроить. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что аукцион по продаже «Хаяттов» во Владивостоке объявят в начале 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»