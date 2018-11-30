Медоносные деревья защитят от вырубки Федеральное агентство лесного хозяйства поддержало предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко по охране липы. Приказ ведомства определил около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена, сообщили в пресс-службе края.

Сохранение медоносных деревьев, которые во многих районах Приморья остаются источником доходов для целых поколений пасечников, Олег Кожемяко обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, прибывшим в Приморье с рабочим визитом в среду, 28 ноября. Ранее глава региона направил в федеральное ведомство ряд предложений по защите липы от вырубки.

Дмитрий Кобылкин сообщил, что эти предложения были поддержаны и Рослесхоз на днях опубликовал приказ, определяющий особо защитные участки лесов в Приморье. Их площадь в крае – 48,6 тысячи гектаров. Фактически они располагаются вокруг действующих пасек.

Олег Кожемяко отметил, что помимо стационарных пасек в Приморье распространен сезонный промысел меда, когда передвижные пасеки устанавливаются в теплое время года. Территории их пребывания также нужно охранять от вырубки.

По словам министра, расширение границ охранных зон, где рубка липы под запретом в Приморье, станет вторым этапом введения охранных мер.

Врио губернатора дал поручение профильным краевым департаментам и главам муниципалитетов определить необходимые границы этих территорий. После этого будут оперативно внесены соответствующие изменения в законодательство.

Автор: Отдел новостей «В»